Autoridades localizan a ocho personas reportadas como desaparecidas

Ciudad de Panamá/La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, confirmó que este 27 de noviembre fueron ubicadas ocho personas cuya desaparición había sido reportada en distintos puntos del país.

Entre los casos resueltos se encuentran varias alertas Amber activadas en los últimos días. Las autoridades informaron sobre la localización de tres adolescentes de 15 años en Panamá, así como de un menor de 13 años en Chiriquí. También fue ubicado un niño de 5 años en la comarca Ngäbe Buglé, cuyo caso estaba vinculado a una investigación por sustracción de menores.

Además, fueron encontradas dos mujeres jóvenes: una de 18 años en Panamá Oeste y otra de 19 años en Bocas del Toro.

Los hallazgos son parte del trabajo coordinado entre la Dirección de Investigación Judicial y las fiscalías regionales, que mantienen operativos constantes para responder de forma inmediata a los reportes de personas desaparecidas.

Según la entidad, todas las ubicaciones fueron confirmadas y los casos quedaron bajo seguimiento de las autoridades competentes.