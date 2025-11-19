Ministerio Público localiza a 26 personas reportadas como desaparecidas en los últimos cuatro días
Entre los casos atendidos se registraron varias situaciones que fueron puestas bajo Alerta Amber.
Panamá/Unas 26 personas fueron localizadas en los últimos cuatro días por la Unidad Especializada de Desaparecidos del Ministerio Público.
De ese total, hoy se ubicaron 9 personas, entre ellas menores de edad y adultos provenientes de distintas provincias del país. Entre los casos atendidos se registraron varias situaciones que fueron puestas bajo Alerta Amber.
Puede leer: Caso 'Fraude Total': Decretan receso en audiencia contra 'Barto Flow' y demás aprehendidos ¿Qué se sabe?
Los casos localizados hoy fueron:
- Una menor, provincia de Chiriquí.
- Un adulto varón, provincia de Panamá Oeste.
- Una menor bajo Alerta Amber, provincia de Chiriquí.
- Un menor, provincia de Panamá.
- Un menor, provincia de Chiriquí.
- Una menor bajo Alerta Amber, provincia de Panamá Oeste.
- Un menor bajo Alerta Amber, provincia de Panamá.
- Una menor bajo Alerta Amber, provincia de Panamá.
- Una menor bajo Alerta Amber, provincia de Panamá Oeste.
Se detalló, además, que en días recientes se logró la ubicación de otras 6 personas, así como otras 11 en operativos anteriores.
La institución recuerda a la ciudadanía que la línea de atención 311 está disponible para realizar reportes o proporcionar información relevante y que no es necesario esperar ningún tiempo para presentar una denuncia por desaparición.
“Basta con tener sospechas razonables de que un familiar o conocido pudiera estar desaparecido para activar los mecanismos de búsqueda de forma inmediata y poner en marcha los protocolos que correspondan”, se lee en un comunicado de la entidad.