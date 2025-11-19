Ministerio Público localiza a 26 personas reportadas como desaparecidas en los últimos cuatro días

Panamá/Unas 26 personas fueron localizadas en los últimos cuatro días por la Unidad Especializada de Desaparecidos del Ministerio Público.

De ese total, hoy se ubicaron 9 personas, entre ellas menores de edad y adultos provenientes de distintas provincias del país. Entre los casos atendidos se registraron varias situaciones que fueron puestas bajo Alerta Amber.

Los casos localizados hoy fueron:

Una menor, provincia de Chiriquí.

Un adulto varón, provincia de Panamá Oeste.

Una menor bajo Alerta Amber, provincia de Chiriquí.

Un menor, provincia de Panamá.

Un menor, provincia de Chiriquí.

Una menor bajo Alerta Amber, provincia de Panamá Oeste.

Un menor bajo Alerta Amber, provincia de Panamá.

Una menor bajo Alerta Amber, provincia de Panamá.

Una menor bajo Alerta Amber, provincia de Panamá Oeste.

Se detalló, además, que en días recientes se logró la ubicación de otras 6 personas, así como otras 11 en operativos anteriores.

#PGNInforma #HOY La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, logró localizar a varias personas reportadas como desaparecidas.



Estos fueron los resultados, para hoy miércoles 19 de noviembre del 2025. #SomosPGN pic.twitter.com/0oIQ5pQmUZ — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 19, 2025

La institución recuerda a la ciudadanía que la línea de atención 311 está disponible para realizar reportes o proporcionar información relevante y que no es necesario esperar ningún tiempo para presentar una denuncia por desaparición.

“Basta con tener sospechas razonables de que un familiar o conocido pudiera estar desaparecido para activar los mecanismos de búsqueda de forma inmediata y poner en marcha los protocolos que correspondan”, se lee en un comunicado de la entidad.