Autoridades solicitan ayuda para ubicar a Liliana Alabarca, desaparecida en Penonomé

Fue vista por última vez en la última semana de octubre en el sector de Cerro Centenario, en Penonomé, provincia de Coclé.

Penonomé, Coclé/La Procuraduría General de la Nación informó sobre la desaparición de Liliana María Alabarca Lorenzo, de 18 años, quien fue vista por última vez en la última semana de octubre en el sector de Cerro Centenario, en Penonomé, provincia de Coclé.

Según los datos oficiales, la joven es de tez clara, mide aproximadamente 1.60 metros, tiene el cabello negro a la altura de los hombros y ojos color chocolate. Como característica distintiva, porta un tatuaje con la frase “David López”.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse a los teléfonos 991-3532 o 991-3514.

Su familia y las autoridades reiteran el llamado a la colaboración ciudadana para lograr su pronta ubicación.