Autoridades de Salud revisan normas y protocolos para reforzar la red hospitalaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) se reunió el viernes 29 de agosto con directores de hospitales y responsables nacionales de la institución, con el objetivo de evaluar estrategias que permitan fortalecer la red hospitalaria del sistema público.

Durante el encuentro, se discutieron aspectos relacionados con la revisión de normas, protocolos, guías y procesos de atención, con miras a garantizar una mejora continua en los servicios que se ofrecen a los pacientes.

La directora de Provisión de los Servicios de Salud del Minsa, Yelkys Gill, señaló que las medidas buscan optimizar la atención oportuna, incrementar la capacidad de respuesta en los hospitales —sobre todo en el área de urgencias— y garantizar traslados más eficientes entre instalaciones.

Gill subrayó además la necesidad de que estas coordinaciones se realicen de manera conjunta con la Caja de Seguro Social (CSS), de modo que ambos sistemas trabajen en la revisión de sus procesos internos y en la definición de un plan de mejora permanente.

En tanto, Pedro Contreras, subdirector general de Salud de la Población, indicó que se han analizado las normas vigentes y los resultados obtenidos en la atención a pacientes, con el fin de determinar si requieren ajustes para adecuarse a las disposiciones actuales.

Desde el interior del país, Cindy Flores, directora del Hospital Cecilio Castillero en Herrera, consideró la reunión como positiva, al estar dirigida a reforzar la calidad del servicio. “Mejoraremos lo que se tenga que mejorar y avanzaremos siempre en beneficio de nuestros pacientes”, afirmó.