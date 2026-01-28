Autoridades refuerzan acciones de fumigación y limpieza en Belisario Frías para prevenir el dengue

De acuerdo con información oficial, se han registrado 20 casos de dengue en San Miguelito, de los cuales 18 son sin signos de alarma, 2 con signos de alarma y 1 requirió hospitalización.

La Región de Salud del Ministerio de Salud (MINSA) en San Miguelito, en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Gobierno, a través del Plan Libertad, desarrolló una jornada de fumigación y recolección de desechos sólidos en el corregimiento de Belisario Frías, específicamente en diversos sectores del Valle de Urraca, con el objetivo de prevenir casos de dengue y mejorar las condiciones de salubridad en el distrito.

Estas acciones se realizan en respuesta al comportamiento epidemiológico del dengue en el distrito. De acuerdo con el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 2, comprendida del 11 al 17 de enero de 2026, en San Miguelito se han registrado 20 casos de dengue. Del total, 18 corresponden a pacientes sin signos de alarma, dos presentan signos de alarma y uno requirió hospitalización.

El reporte detalla que los corregimientos con mayor número de casos acumulados son:

Arnulfo Arias Madrid: 12 casos

12 casos Belisario Frías: 8 casos

8 casos Amelia Denis de Icaza: 4 casos

4 casos Belisario Porras: 2 casos

El director de la Región de Salud de San Miguelito, Algis Torres, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las medidas de prevención, exhortando a la población a depositar la basura en los horarios establecidos, preferiblemente en horas tempranas, y evitar sacarla fuera de tiempo, con el fin de reducir focos de contaminación que faciliten la proliferación de vectores.

Por su parte, el director regional de Operaciones de la Autoridad de Aseo, Enrique Martínez, explicó que estas jornadas, desarrolladas de manera conjunta con el MINSA, tienen como finalidad evitar la presencia de roedores y otros vectores que representan un riesgo para la salud pública, contribuyendo así a mejorar las condiciones sanitarias del distrito.

Como parte del seguimiento a estas acciones, el equipo de Control de Vectores de la Región de Salud de San Miguelito realizará la colocación de cebos para roedores al día siguiente de la fumigación, en los puntos críticos previamente identificados.

Torres subrayó que estas iniciativas forman parte de un sistema permanente de prevención: “Estamos estableciendo un sistema integral para evitar casos de dengue y otras enfermedades, mediante la vigilancia epidemiológica, el trabajo interinstitucional y la participación comunitaria”.