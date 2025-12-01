Autoridades refuerzan recomendaciones ante aglomeración de compradores por fiestas de fin de año

Policía Nacional y la DIJ emitieron una serie de recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de robos o estafas.

Ciudad de Panamá/Miles de personas comienzan a abarrotar los comercios del país para adelantar compras por el Día de la Madre y adquirir juguetes de cara a la Navidad.

En la Avenida Central, los compradores recorren los locales comparando precios y buscando las mejores ofertas, sin embargo, mientras aumenta el movimiento comercial, también se incrementa la actividad de los delincuentes, por lo que la Policía Nacional emitió una serie de recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de robos o estafas.

El subcomisionado Joel Hurtado advirtió sobre la importancia de mantener una actitud preventiva durante estas fechas.

“La ciudadanía no debe estar mostrando gran cantidad de dinero en efectivo; debe estar observando siempre su alrededor al entrar y salir de las entidades bancarias o cuando ingresa a algún comercio. De igual manera, tener mucho cuidado con el tema de las carteristas, que se pegan al lado y aprovechan el minuto de descuido”, señaló.

Entre las recomendaciones de seguridad destacan:

• No contar dinero en público.

• Utilizar cajeros automáticos ubicados en áreas bien iluminadas.

• Evitar distracciones por el uso del teléfono.

• No portar documentos o datos personales que no sean necesarios para las compras.

• Optar por métodos de pago seguros.

• Mantenerse alerta al entorno.

• No dejar objetos de valor a la vista dentro del vehículo.

Las autoridades también pidieron especial precaución en las paradas de transporte público para evitar caer en manos de las conocidas “cancheras”, quienes aprovechan la aglomeración para hurtar pertenencias.

En el ámbito digital, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) activó la Operación Click Seguro en Navidad, mediante la cual se alerta a los usuarios sobre estafas y fraudes que suelen aumentar en esta temporada.

“No entreguen información personal a través de redes sociales o plataformas de mensajería, y mucho menos mediante llamadas telefónicas de desconocidos. No hagan clic en correos electrónicos no deseados o de dudosa procedencia”, explicó Wladimir González, jefe de Ciberdelitos de la DIJ.

Los especialistas recuerdan que la mejor defensa es la prevención constante. Mantenerse atento y actuar con cautela permitirá disfrutar de las compras de fin de año de manera más segura.

Con información de Hellen Concepción