Más de 12 mil agentes combatirán la inseguridad en la operación 'Fin de Año Seguro 2025'

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de minimizar, prevenir y combatir los hechos delictivos en esta temporada festiva que inicia este 1 de diciembre, el Ministerio de Seguridad desplegó 12,341 agentes a nivel nacional.

Bajo la operación "Fin de Año Seguro 2025”, la institución busca blindar la protección de la ciudadanía en todo el territorio nacional, para evitar que sean víctimas de robos, hurtos y otros actos violentos.

La acción que integra a la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Migración (SNM) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911), busca garantizar la seguridad, mantener el orden público y brindar tranquilidad a las familias en la época del año con mayor actividad comercial y social, y que lleva a los delincuentes a aumentar sus asaltos y actividades que infringen la ley.

Durante este periodo, la vigilancia se verá intensificada, habrá mayor control migratorio, seguridad marítima, atención de emergencias y protección tanto de residentes como de visitantes.

En total, serán 7,207 uniformados de la Policía Nacional, 2,715 aeronavales, 1,500 del Senafron, 818 agentes migratorios, SUME 911 utilizará 101, entre paramédicos y personal de oficina.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan elevar la atención durante la temporada festiva, un periodo en el que aumentan los desplazamientos, las compras y el manejo de dinero en efectivo.

Para reducir el riesgo de robos y hurtos, se sugiere organizar las compras en horarios de menor afluencia, evitar exhibir objetos de valor y resguardar bolsos o mochilas en la parte frontal del cuerpo. También es clave usar cajeros automáticos en lugares concurridos, mantener el dispositivo móvil fuera de la vista y desconfiar de personas que intenten distraer o generar aglomeraciones innecesarias.

En el ámbito digital, crecen las modalidades de estafa a través de enlaces falsos, mensajes que suplantan a bancos o comercios, y ofertas demasiado atractivas para ser reales. Se recomienda verificar siempre la autenticidad de páginas web, evitar abrir enlaces enviados por desconocidos y activar la verificación en dos pasos en servicios financieros y redes sociales. Antes de realizar compras en línea, se aconseja confirmar la reputación del vendedor y optar por métodos de pago seguros. Ante cualquier situación sospechosa, la recomendación es reportarla de inmediato a las autoridades o a la entidad financiera correspondiente.

