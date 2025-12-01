Omar Alfanno es nombrado embajador cultural del Aeropuerto Internacional de Tocumen

La distinción también busca aprovechar su visión como viajero frecuente para aportar ideas que fortalezcan la imagen y la experiencia del principal terminal aéreo de Panamá.

Ciudad de Panamá/El compositor y cantante panameño Omar Alfanno fue designado este lunes como embajador cultural del Aeropuerto Internacional de Tocumen, un reconocimiento a su amplia trayectoria artística y a las experiencias acumuladas durante décadas de viajes dentro y fuera del país. La distinción también busca aprovechar su visión como viajero frecuente para aportar ideas que fortalezcan la imagen y la experiencia del principal terminal aéreo de Panamá.

Alfanno, cuya obra ha dejado una marca profunda en la música latina, expresó su emoción por este nombramiento, recordando los años en los que ha transitado por Tocumen mientras representaba al país en distintos escenarios del mundo.

“Recibir esto después de muchos años, desde 1977 que arranca este entrar y salir, y cada vez que entro me emociona mucho pisar Panamá. Ahora imagínate cuánta emoción siento que me hayan nombrado embajador de Tocumen. El aeropuerto ya es una puerta muy importante para la región, y uno como embajador va a aportar las cosas que, a través de los años, uno ha visto que tienen los aeropuertos de bueno para no traer las malas”, señaló.

Por su parte, José Antonio Ruiz, gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó la influencia del artista en la vida de miles de personas y su aporte al desarrollo de talentos musicales.

“El señor Alfanno ha tocado muchas vidas, y como él lo acaba de decir, mucha gente a nivel mundial no entiende que él está detrás de tantas letras espectaculares y de tantos artistas a los que ha ayudado a formarse y convertirse en lo que hoy en día son”, manifestó.

Durante el acto, Alfanno estuvo acompañado por su esposa e hijas, quienes también recibieron obsequios. Entre ellos destacó una chaqueta con fragmentos de cinco de sus éxitos internacionales.

El evento se desarrolló en presencia de viajeros que transitaban por el aeropuerto y que pudieron presenciar este homenaje a uno de los artistas más influyentes de Panamá.

Con información de Meredith Serracín