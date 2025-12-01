Indignación en Veraguas: Otra adulta mayor y con discapacidad es agredida con un garrote por su sobrino

La adulta mayor fue agredida en su residencia; el agresor, su sobrino, salió huyendo y tiró el objeto con el que le pegó en el suelo.

Veraguas/Un segundo caso de violencia contra una adulta mayor se registró en la provincia de Veraguas. Esta vez, la víctima es una mujer de 75 años, con discapacidad, residente en la comunidad de Higuenoroso, corregimiento de Quebro, distrito de Mariato.

De acuerdo con los reportes de los familiares, la mujer fue agredida por su propio sobrino, quien le propinó golpes en el brazo y en la cabeza. Tras escuchar los gritos de la mujer, los familiares corrieron a socorrerla y la encontraron tirada en el suelo.

El violento acto provocó que la anciana estuviera hospitalizada durante dos días en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta. Aunque está fuera de peligro y se mantiene con medicación para el dolor, sin fracturas, teme que el agresor vuelva, pues aún no se ha emitido ninguna orden de captura por parte de las autoridades.

Julio Espino, cuñado de la víctima, relató que, al ser encontrado en pleno acto, el hombre salió corriendo y dejó el garrote tirado en el patio.

“Cuando oí la berriadera, y cuando vengo, la veo tendida en el suelo, veo que el tipo suelta el garrote y se fue”.

Agregó que de inmediato llamó a las autoridades y "los policías vinieron, y luego ellos la trasladaron a Santiago, al hospital”.

“El golpe lo tenía en la cabeza y en el brazo derecho”, afirmó Espino.

El Ministerio Público mantiene abierta una investigación por este caso.

Este es el segundo caso de violencia contra una anciana en menos de una semana en la provincia de Veraguas.

