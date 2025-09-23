Inauguran el Paseo de las Estrellas en Calle Uruguay; Omar Alfanno, Erika Ender y Roberto Durán entre los homenajeados

Los organizadores esperan que el Paseo de las Estrellas continúe ampliándose y se convierta en un referente cultural y turístico para la ciudad.

Este martes se inauguró el Paseo de las Estrellas en Calle Uruguay, un proyecto que busca reactivar esta zona de la ciudad de Panamá y rendir homenaje a destacadas personalidades del deporte, la música, el arte y la cultura nacional.

La primera fase del paseo cuenta con 20 personalidades panameñas, entre ellas el compositor Omar Alfanno, el boxeador Roberto “Mano de Piedra” Durán, la artista Olga Sinclair, el futbolista Román Torres, los hermanos Gaitanes, Erika Ender, Samy Sandoval y el grupo Los Rabanes.

Omar Alfanno destacó que este reconocimiento será una fuente de inspiración para las futuras generaciones:

Las personas que están aquí no se lo regalaron, lo ganaron a pulso, con sacrificio y trabajo. Ese es el valor que queremos transmitir”, expresó.

Por su parte, Roberto Durán mostró su satisfacción con la iniciativa, comparándola con el icónico paseo en Hollywood: “El Paseo de las Estrellas me pone contento porque me recordó al de Los Ángeles. Estoy feliz de compartir este momento con grandes amigos”, señaló el excampeón mundial.

El evento coincidió con la cobertura internacional de los Premios Juventud, lo que, según Alfanno, proyecta a Panamá en un escenario de gran visibilidad: “Más de 50 millones de personas verán la transmisión. Esto puede abrir la puerta para que Panamá sea sede de eventos como los Latin Grammy”, afirmó.

Los organizadores esperan que el Paseo de las Estrellas continúe ampliándose y se convierta en un referente cultural y turístico para la ciudad.

Información de Luis Jiménez