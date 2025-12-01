Ministra Carles insta a mujeres a buscar ayuda y no abandonar a recién nacidos: 'No los dejen a su merced'

En la última semana, alertas ciudadanas permitieron ubicar a dos bebés recién nacidas que fueron abandonadas por sus madres.

Ciudad de Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, se refirió a los casos de bebés recién nacidas que fueron abandonadas en estos últimos días.

De acuerdo con Carles, una de estas pequeñas ya está siendo trasladada a un albergue de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que es la autoridad competente en la salvaguarda de niños sin familia, y aseguró que desde el Ministerio de Desarrollo Social se brindará toda la asistencia para garantizar el bienestar de las menores.

Sin embargo, hizo un fuerte llamado a las mujeres para evitar que se ponga en riesgo la vida de niños.

"Seguimos dándole seguimiento. Hay que tratar de encontrar a estas madres, pero sobre todo buscarles una mejor alternativa. En realidad, los niños deben estar con su familia, con sus madres; piensen bien, si no tienen la capacidad, busquen dentro de su núcleo familiar, pero no los dejen a su merced", suplicó la titular de Desarrollo Social.

El primero de estos casos ocurrió el 27 de noviembre cuando miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) rescataron a la recién nacida que había sido abandonada en una finca ubicada en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

Según declaraciones del director de Senafront, Larry Solís, la alerta se recibió a través de una llamada de la jefa mayor de Río Sereno, quien informó sobre el hallazgo de la niña en un potrero.

“Cuando acudimos al área, encontramos a la niña recién nacida, aún con restos de sangre y el cordón umbilical”, confirmó Solís, este viernes 28 de noviembre.

Tras el rescate, la bebé fue trasladada para recibir atención médica inmediata y puesta bajo la custodia del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes por el presunto delito de abandono de menores.

Mientras que el segundo casi se registró en Panamá el sábado 29 de noviembre, en el sector de Tinajitas, distrito de San Miguelito.

La bebé fue hallada cerca de los tanques de reserva de agua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, presuntamente con apenas cuatro horas de nacida, de acuerdo con la evaluación del personal médico que asistió a la pequeña. Tras la alerta ciudadana, agentes de la Policía Nacional la trasladaron a la Policlínica Dr. Generoso Guardia, donde recibió atención médica inmediata.

Ambas bebés se encuentran bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) mientras avanzan las investigaciones y se permite ubicar a los responsables de estas niñas.

Información de María De Gracia

