Villa Navideña activa pista de patinaje ecológica y gratuita en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá incorporó una pista de patinaje sobre hielo sintético como parte del Festival Internacional Navideño 2025 City of Stars.

Ciudad de Panamá/La renovada Villa Navideña de la Alcaldía de Panamá, ubicada en el mirador Pacífico de la Cinta Costera, amplió su oferta de espectáculos con la apertura de una pista de patinaje sobre hielo ecológica, disponible de manera gratuita para todo público.

Como parte del festival internacional navideño 2025 City of Stars, los niños y jóvenes deben registrarse previamente a través de pasarela.mupa.gob.pa/evento/38.

La pista funcionará con tecnología sintética, lo que la convierte en un espacio seguro, sostenible y recreativo. La atracción permanecerá abierta todos los días. En horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. hasta el 4 de enero del 2026.

Para garantizar una experiencia segura, se establecieron varias medidas obligatorias: seguir las indicaciones del personal, usar calcetines, mantener los patines bien ajustados y utilizar únicamente el equipo autorizado.

Además, no se permite el ingreso con comidas, bebidas, mascotas u objetos peligrosos; tampoco realizar maniobras arriesgadas, correr o empujar dentro o alrededor de la pista.

Las autoridades recordaron que las personas con condiciones médicas que puedan agravarse con la actividad no deben participar. El incumplimiento de estas normas puede limitar el acceso o la permanencia en el área.