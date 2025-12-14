Autoridades de San Miguelito plantean un cambio profundo en la gestión de residuos

Ciudad de Panamá, Panamá/La crisis en la recolección de residuos en el distrito de San Miguelito y la distribución desigual de fondos para los gobiernos locales centraron el debate en el programa Radar, donde participaron la alcaldesa Irma Hernández y el representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García.

La alcaldesa Hernández explicó que el distrito enfrenta una situación compleja agravada por la disminución de la operatividad de la empresa Revisalud, que se encuentra en proceso de salida antes de culminar su contrato. “Hay una generación que aumenta hasta un 40 y 50 por ciento lo que usualmente está generando el distrito de San Miguelito”, señaló, destacando que diciembre es un mes crítico por el incremento de residuos.

Según Hernández, la empresa pasó de recolectar entre 60 y 70% de los desechos a apenas un 30% en las últimas semanas. “Estamos de frente, estamos con nuestro plan limpieza para realizar una transformación en nuestro distrito, pero sobre todo para tratar de mitigar esa ausencia del servicio”, afirmó.

Como medida de contingencia, anunció que a partir del 19 de enero el distrito contará con tres empresas de recolección por un periodo de seis meses. “Vamos a garantizar el mantenimiento ininterrumpido del servicio de recolección de residuos en nuestro distrito de San Miguelito”, aseguró, mientras avanza el proceso de licitación para una concesión más estable.

Hernández subrayó que el interés empresarial existe. “Más de 30 empresas participaron en el proceso de homologación y más de 40 empresas participaron en el recorrido en el territorio”, lo que, a su juicio, demuestra que hay voluntad para transformar la imagen del distrito.

Desde la perspectiva de las juntas comunales, Guillermo García sostuvo que el problema no se limita a la empresa recolectora. “Para resolver el problema de la recolección de los desechos tenemos que atender varios factores”, dijo, mencionando la necesidad de mejorar la infraestructura, implementar mecanismos de reciclaje y promover un cambio cultural en la población. “La basura no viene de Marte, la basura viene de nuestras casas”, enfatizó.

Puedes leer: Disminución de Revisalud en la recolección de basura provoca crisis sanitaria en San Miguelito

García consideró clave la educación y la aplicación de sanciones. “Cuando se concatenen los tres esfuerzos… y que la gente de verdad sienta que es una obligación hacerlo y si no, la certeza del castigo, comenzaremos entonces a mejorar el tema”, afirmó.

Uno de los puntos más críticos del debate fue la recaudación de la tasa de aseo. La alcaldesa denunció fallas históricas en el modelo vigente. “La empresa no solamente ha fallado en recoger mal la basura, ha fallado en que ha sido un pésimo recaudador de la tasa de aseo”, señaló, explicando que la alcaldía asumirá un rol protagónico en el cobro para garantizar que los fondos se destinen exclusivamente a la recolección.

Hernández también expresó preocupación por la falta de transparencia durante la transición. “Me han rechazado dos veces una mesa para comenzar con el proceso de liquidación… hasta el sol de hoy yo no tengo la base de datos”, afirmó, advirtiendo que a los residentes se les está cobrando una tasa elevada sin coordinación con la alcaldía.

En cuanto a la descentralización y la asignación de fondos, la alcaldesa reclamó un trato equitativo. “El Distrito de San Miguelito lastimosamente no ha recibido ni un proceso de cómo se hacen esos traspasos, ni una llamada para indicarnos, mira te puedo apoyar por esta vía, absolutamente nada”, dijo, aunque reiteró su respaldo al modelo de descentralización con reglas claras.

Guillermo García cuestionó la base legal y técnica de la distribución de recursos. “No hay nada más desigual que tratar igual a los desiguales”, citó, al explicar que la actual ley otorga los mismos fondos a comunidades con realidades muy distintas. Sostuvo que los recursos deben asignarse con criterios objetivos. “Tiene que haber una reglamentación de por qué le doy fondos a este municipio o por qué le doy fondos a éste o por qué no a éste”, enfatizó.

Al cierre del programa, Hernández reconoció que el primer año de gestión ha sido difícil. “Nos hemos dedicado a ordenar la casa que estaba bastante desordenada”, afirmó, pero reiteró su principal meta. “Mi sueño… es que tengamos un distrito más limpio”.

La alcaldesa concluyó con un mensaje a los residentes: “El reto es enorme, pero todavía tenemos la oportunidad de darle una vuelta a la situación y que el distrito de San Miguelito… sea más bonito”.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.