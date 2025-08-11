Autoridades en Veraguas coordinan señalización de calles en rehabilitación

El MOP y la ATTT reiteran su compromiso de seguir trabajando de forma conjunta para ofrecer a la comunidad una red vial más segura, eficiente y ordenada.

Veraguas/Vías adyacentes en la provincia de Veraguas han sido rehabilitadas e inspeccionadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección Regional en conjunto con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El objetivo de estos trabajos es coordinar la instalación y reforzamiento de la señalización vial, señala la nota de prensa del MOP.

Humberto Della Togna, director regional del MOP en Veraguas, dijo que estas acciones buscan garantizar la seguridad de conductores y peatones durante y después de la entrega de las obras.

En ese sentido, Carlos Ayuzo, de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la ATTT, informó que la institución trabaja de forma coordinada con el MOP para garantizar la señalización de las calles en rehabilitación. "Estamos haciendo una avanzada junto al MOP para que, a medida que se imprimen las nuevas carpetas asfálticas, podamos señalizar de inmediato”.

También destacó que la señalización vial es importante, necesaria y obligatoria, por lo que es un compromiso con la población en general.