Ministerio de Vivienda inspecciona oficinas institucionales en proyecto Ciudad de Esperanza

Vacamonte, Arraiján/El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., realizó este lunes un recorrido de inspección en las instalaciones destinadas a oficinas institucionales dentro del proyecto habitacional Ciudad de Esperanza, ubicado en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, con el objetivo de verificar que estén en condiciones óptimas para su entrega.

Jované explicó que, en una primera fase, se dará prioridad a las oficinas públicas, a fin de que las instituciones cuenten con espacios adecuados para instalarse y programar su traslado.

Entre las entidades que tendrán presencia en el complejo figuran el Ministerio de Desarrollo Social, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Banco Hipotecario Nacional y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional, entre otras.

El titular de Vivienda indicó que el proceso de entrega se iniciará en los próximos días y se extenderá hasta completar todas las torres del proyecto. Subrayó que la presencia de estas instituciones contribuirá al desarrollo integral de la comunidad, ofreciendo espacios para la educación, la capacitación y la convivencia ciudadana.

Durante el recorrido, Jované también inspeccionó el área de los tanques de reserva de agua, considerados esenciales para garantizar el suministro continuo a los residentes. Ciudad de Esperanza cuenta con dos tanques de 200 mil galones cada uno y una planta de tratamiento aeróbica, la primera de este tipo aprobada para un proyecto de interés social en el país.

Con un avance del 99%, este complejo habitacional incorpora parques, canchas deportivas, áreas comerciales e institucionales, y busca convertirse en un modelo de desarrollo urbano para Panamá Oeste.