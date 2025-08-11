Pacientes renales de Arraiján molestos por los cambios en el transporte para sus traslados

El horario implementado para el traslado de los pacientes es de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Panamá Oeste/Pacientes de hemodiálisis en Panamá Oeste muestran su descontento y se oponen a las nuevas medidas adoptadas por la alcaldía de Arraiján debido a que estableció dos puntos estratégicos para sus traslados hacia la Policlínica Santiago Barraza en La Chorrera.

Los afectados cuentan con más de 15 años realizándose diálisis en esta unidad; sin embargo, manifiestan que no están conformes con los cambios en el transporte.

“Ya que tenemos a muchos pacientes que no caminan, otros usando bastón, en silla de ruedas, ciegos que los buscan hasta sus hogares, creo que cuando tú sales de la unidad de hemodiálisis, estamos sentados 4 horas en una silla, conectados a una máquina; eso nos quita la vida”, relató una señora.

Otro de los pacientes renales sostuvo lo difícil que es para él salir a las 4 de la mañana y desplazarse hacia Westland: “El día que llueva, ¿qué va a pasar con nosotros? No nos podemos mojar; donde yo vivo, me cobran 1.75 hasta Westland y, para regresar, lo mismo”.

Aseguran que siempre han contado con un programa especial por más de 20 años, utilizando el bus del gobierno para sus traslados desde sus casas hasta la sala de diálisis. También, denuncian que no hubo consulta por parte de la alcaldía de Arraiján.

Por su parte, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, dio a conocer las rutas, puntos de encuentro y horarios; además, que mantienen cupos disponibles para el traslado gratis de pacientes hacia el Hospital Santo Tomás y Santiago Barraza.

Para inscribirse, deben registrarse al teléfono: 346-2954 o al correo electrónico biturralde@arraijan.municipios.gob.pa.

Se dio a conocer por medio de redes sociales que la secretaria de la alcaldía de Arraiján mantiene un comunicado con respecto a este tema y aseguran que ha sido la única información que se brindaría al respecto.