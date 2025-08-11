Nuevo tomógrafo de casi un millón de dólares beneficiará a pacientes de Los Santos

Entre otras cosas, el tomógrafo permitirá agilizar estudios oncológicos, hepáticos y otros exámenes especializados, reduciendo los tiempos de espera.

Las Tablas, Los Santos/Los pacientes del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Ciudad de Las Tablas, recibirán atención con un equipo de última tecnología tras la llegada de un nuevo tomógrafo, valorado en más de 900 mil balboas, que reemplaza al anterior, fuera de servicio desde hace varias semanas.

La instalación del equipo inicia hoy y se espera que esté en funcionamiento en aproximadamente cuatro semanas.

“Más o menos cuatro semanas es lo estándar: tres semanas de adecuación —donde estamos evaluando pisos, enlosados, lámparas, puertas, baño— y luego una semana de instalación”, explicó un funcionario del hospital.

Samuel Acevedo, del Ministerio de Salud, explicó que el tomógrafo, equipado con un sistema de inteligencia artificial y una alta capacidad de cortes, permitirá agilizar estudios oncológicos, hepáticos y otros exámenes especializados, reduciendo los tiempos de espera y mejorando el diagnóstico para los pacientes de la provincia.

En el mismo acto, se anunció la próxima construcción de un nuevo Hospital General para Ciudad de Las Tablas, con una inversión estimada en más de 60 millones de dólares.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre si será edificado en el actual terreno del hospital o en una nueva ubicación dentro de la ciudad.

Con información de Eduardo Javier Vega