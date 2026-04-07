Avanza plataforma digital para controlar subsidio de combustible a transportistas

Se espera que la plataforma entre en funcionamiento en aproximadamente 15 días. El mecanismo contemplará un registro previo de transportistas y conductores autorizados.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional avanza en la implementación de una plataforma digital que permitirá a transportistas acceder al beneficio de combustible a precio fijo, como parte de las medidas para garantizar un manejo más eficiente y controlado del subsidio.

La herramienta tecnológica es desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), tomando como base los datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el objetivo de establecer un sistema de verificación en tiempo real.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que el propósito principal es asegurar la correcta asignación del beneficio.

“En teoría, lo que busca es que el subsidio se maneje de manera controlada, es decir, con una identificación plena de a qué vehículo se le está despachando y quién está recibiendo ese combustible en ese momento”, señaló.

Se espera que la plataforma entre en funcionamiento en aproximadamente 15 días. El mecanismo contemplará un registro previo de transportistas y conductores autorizados, incluyendo buses, taxis, transporte colegial y turístico, así como transporte de carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal.

“En algún momento vamos a tener, así como se hizo la vez pasada, que el despachador va a tener el registro y va a saber si un vehículo que está registrado está autorizado para recibir el subsidio, todo de manera controlada en la plataforma”, indicó Brea.

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De acuerdo con la ATTT, cerca de 40 mil vehículos que se encuentren al día con el pago de placas correspondientes al año 2025 podrían beneficiarse de esta medida.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que este proceso también permitirá depurar la base de datos vehicular.

“Hay que hacer esa depuración previa. Es un momento para poner orden y se está aprovechando muy bien por el sector transporte para organizarse, mientras que nosotros buscamos tener información real”, detalló.

El precio del combustible aprobado por el Consejo de Gabinete establece la gasolina de 91 octanos en 0.88 centavos por litro y el diésel bajo en azufre en 0.90 centavos por litro, tarifas que forman parte del esquema de subsidio dirigido al sector transporte.

Con información de Luis Mendoza