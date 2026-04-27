Avión F-16 de EEUU aterriza de emergencia en Tocumen

Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó autorización para aterrizar de inmediato en territorio panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un avión F-16 de exhibición de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó un aterrizaje de emergencia este lunes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras presentar inconvenientes en su sistema hidráulico y de frenado durante su trayecto.

En un comunicado, el Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que se requirió el cierre temporal de una de las pistas.

Durante este periodo, la segunda pista se mantuvo operativa en todo momento, permitiendo la continuidad de las operaciones con un impacto mínimo.

La aeronave fue retirada de forma segura y el aeropuerto se encuentra actualmente operando con total normalidad.

Agrega la entidad que mantiene los protocolos de seguridad y coordinación para garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones.

De acuerdo con información preliminar, la aeronave provenía de Perú, donde había participado en una exhibición aérea, cuando su tripulación detectó una falla técnica en pleno vuelo.

El avión formó parte de las actividades del XVIII Festival Aéreo BALP, celebrado el pasado fin de semana en Lima, donde se realizaron demostraciones aéreas con participación internacional.

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