Aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico de Panamá a partir de este domingo

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia para el litoral del Pacífico panameño, debido a la llegada de un mar de fondo que afectará las costas desde este domingo 24 hasta el martes 26 de agosto. Las condiciones marítimas podrían generar riesgos significativos para bañistas, pescadores artesanales y navegantes.

🌊 ¿Qué es el mar de fondo?

El mar de fondo se caracteriza por olas largas y altas que provienen de distancias lejanas, generalmente generadas por fenómenos meteorológicos intensos en el océano. En este caso, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se espera el arribo de un tren de olas proveniente del océano Pacífico suroriental, lo que provocará oleajes importantes y mar picado en la costa.

📍 Zonas afectadas

Las regiones que deben extremar precauciones son:

Panamá

Panamá Oeste

Coclé

Herrera

Los Santos

Veraguas

Chiriquí

Darién

Archipiélago de Las Perlas

Se prevé una altura de olas entre 1.0 y 2.2 metros, con periodos de 17 a 20 segundos, lo que indica olas largas y potencialmente peligrosas para actividades en el agua.

⚠️ Riesgos esperados

Corrientes de resaca fuertes

Rompientes intensos en playas abiertas

Condiciones inseguras para embarcaciones pequeñas

Alto riesgo para bañistas y deportistas acuáticos

🛑 Recomendaciones oficiales

El Sinaproc recomienda lo siguiente:

Evitar actividades recreativas y deportivas en el mar durante los días del aviso.

durante los días del aviso. No ingresar al mar en playas abiertas , especialmente sin supervisión.

, especialmente sin supervisión. Pescadores artesanales y pequeños navegantes deben evitar salir al mar por las condiciones adversas.

por las condiciones adversas. Mantener vigilancia constante en zonas costeras y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Portar siempre chalecos salvavidas y equipo de seguridad en embarcaciones autorizadas.

📞 Líneas de Emergencia

En caso de emergencia, llamar a: