Bancada independiente exige conformar comisiones esta semana y llama a recuperar la institucionalidad

A 21 días de instalada la nueva Asamblea Nacional, la falta de consensos entre bancadas mantiene paralizada la conformación de las comisiones legislativas, y con ello, el avance de proyectos claves para el país. Ante esta situación, el jefe de la bancada de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, manifestó su preocupación y pidió que se ponga fin al estancamiento político que ha impedido que el Parlamento entre en funciones plenas.

“Tenemos toda la disposición de avanzar en esto tan importante. El país necesita que las comisiones se conformen y que podamos empezar a trabajar”, declaró Zúñiga en entrevista con este medio. Aseguró que hay múltiples proyectos pendientes —como la ley antibotellas, reformas al reglamento interno, acceso al agua potable, generación de empleo y turismo— que no pueden seguir esperando mientras continúan las disputas internas.

Zúñiga explicó que a la bancada independiente le corresponden 32 posiciones dentro de las comisiones, pero que los desacuerdos en la distribución amenazan con reducir esa participación. “Si bajamos a dos puestos en algunas comisiones, no cumplimos con los 32 y estaríamos incumpliendo el mandato que nos dio la población”, advirtió.

Frente a la posibilidad de que no se logren acuerdos esta semana, el diputado confirmó que estarían dispuestos a impulsar una votación secreta en el pleno para destrabar el proceso. “No podemos darle más larga a esto. Si tiene que ser esta semana, que se haga esta semana”, enfatizó.

Además del bloqueo legislativo, Zúñiga se refirió a los incidentes ocurridos en el pleno el día anterior, los cuales calificó como “bochornosos” y lamentó profundamente. “A veces nos encasillan a todos, y no debe ser así. Lo que sucedió ayer no debe volver a repetirse. Nosotros representamos a distintas regiones del país y debemos ser ejemplo para los ciudadanos”, dijo, al tiempo que pidió a sus colegas actuar con prudencia, serenidad y respeto.

La Asamblea anunció que se activará un comité de ética para investigar lo sucedido, sin embargo, Zúñiga recordó que dicho comité está dentro de la Comisión de Credenciales, la cual aún no ha sido instalada. “Todo eso también está detenido”, advirtió. “No podemos dejar un vacío. Lo que pasó no puede quedar sin consecuencias. La Asamblea tiene que ser un espacio de honor, no de gritos ni agresiones”.

Zúñiga concluyó con un llamado a sus colegas a recuperar el propósito del órgano del Estado: “Debemos presidir con el ejemplo cada acción que hagamos. Los niños deben poder decir: Yo quiero representar a mi país con dignidad". Así se construye un país”.