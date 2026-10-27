Banda del Instituto Moscote se reencuentra para prepararse para los desfiles patrios

Este año, la banda de música Rafael Tejada celebra cinco décadas de historia, en las que ha acompañado a distintas generaciones de estudiantes.

Ciudad de Panamá/Después de varias semanas sin reunirse, los integrantes de la banda de música Rafael Tejada del Instituto José Dolores Moscote volvieron a encontrarse para ensayar y prepararse para los desfiles patrios, pese a que el plantel permanece cerrado por seguridad tras el sismo registrado en el país.

El reencuentro estuvo marcado por la emoción de los estudiantes y sus instructores, quienes retomaron los ensayos con la mirada puesta en las presentaciones de noviembre y en la celebración de los 50 años de trayectoria de la agrupación musical.

“Reunirlos a todos, volvernos a ver de nuevo, es una cosa que le agradecemos al Señor, porque hacer música es de Dios y estamos dándolo todo siempre”, expresó Jhon Maccarthy, director de la banda de música del Instituto José Dolores Moscote.

Durante la práctica, los jóvenes interpretaron una de las piezas características de la agrupación, cuyo legado se mantiene desde sus fundadores y forma parte de la identidad musical de la banda.

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Para los estudiantes, pertenecer a esta agrupación representa una oportunidad de aprender, compartir y desarrollar disciplina. “Desde que escuché a la banda del Moscote supe que quería estar ahí, ya que me gustan las amistades, cómo el profesor nos exige y los consejos que nos da”, comentó uno de los integrantes.

La tradición también se transmite de generación en generación. Keren Maldonado contó que decidió seguir los pasos de su madre, quien formó parte de la banda hace aproximadamente 20 años y tocaba las liras en aquel entonces, cuando la agrupación era conocida como banda de guerra.

Este año, la banda de música Rafael Tejada celebra cinco décadas de historia, en las que ha acompañado a distintas generaciones de estudiantes y se ha consolidado como parte de las tradiciones del Instituto José Dolores Moscote.

Además, la agrupación llega a las celebraciones patrias con el reconocimiento obtenido en 2025, cuando se coronó campeona de la Copa Rotativa del Encuentro de Bandas Musicales Estudiantiles organizado por la Lotería Nacional.

Ahora, con los ensayos retomados y el entusiasmo de sus integrantes, la banda se prepara para volver a las calles durante las festividades de noviembre, manteniendo viva una tradición que cumple 50 años.

Con información de Yenny Caballero