Banda independiente de Colón se prepara para las fiestas patrias con más de 120 integrantes

Con ensayos durante todo el año, la agrupación de Sabanitas prepara un repertorio de salsa, plena y temas populares para noviembre, mientras promueve la participación juvenil y busca mantener a los jóvenes alejados de las pandillas.

Colón/Con cerca de 120 a 130 integrantes, la banda independiente Armagedón, fundada hace ocho años en Sabanitas, afina los últimos detalles para sus presentaciones durante las fiestas patrias de noviembre, con un repertorio que apuesta por la salsa, el reggae y piezas musicales populares.

Johnny Barret, presidente de la agrupación, explicó que los preparativos se han extendido durante todo el año y que los integrantes mantienen prácticas cada sábado para mejorar las tonadas que interpretarán durante los desfiles.

Barret manifestó que los jóvenes están contentos de poder participar en las festividades y aseguró que la banda está lista para presentarse ante el público. Adelantó que llevarán un espectáculo con música, ritmo y energía juvenil.

La agrupación cuenta con entre ocho y diez secciones y, según su presidente, se caracteriza por incorporar piezas nuevas a su repertorio, con énfasis en la salsa.

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Charly Martínez, quien participa por primera vez en Armagedón, expresó que se siente orgullosa y feliz de formar parte de la agrupación. Destacó la acogida que ha recibido y la organización de los preparativos para las presentaciones de noviembre.

Martínez explicó que llevan meses ensayando y que ya han participado en desfiles en las provincias de Colón y Panamá. De cara a las fiestas patrias, señaló que el público puede esperar una buena presentación y lo mejor de sus integrantes.

También aprovechó para invitar a otros jóvenes a sumarse a la banda y participar en sus distintas secciones.

Santiago Esquina, integrante de la sección de lira y participante en bandas independientes desde hace ocho años, adelantó que Armagedón llegará a las fiestas patrias con un repertorio que combinará salsa, reggae y otros ritmos.

Entre las canciones mencionó Sobrio y Felices los 4, de Maluma, además de Enamórate de mí y Corazón de Acero, junto con marchas y otras piezas.

Esquina reconoció que la preparación ha requerido esfuerzo, especialmente ante las dificultades económicas, pero afirmó que los integrantes continúan trabajando para ofrecer sus presentaciones durante el mes de la patria.

Además de la preparación musical, Esquina explicó que Armagedón fue creada con el propósito de ofrecer a los jóvenes un espacio de entretenimiento y mantenerlos alejados de las pandillas, la calle y otras situaciones que afectan a la comunidad.

El integrante invitó a quienes estén interesados a incorporarse a la agrupación y aprovechar las oportunidades de participación que ofrece la banda.

Con sus ensayos semanales y un repertorio de ritmos populares, Armagedón se prepara para representar a Chilibre durante las fiestas patrias y compartir su propuesta musical con el público.

Información de Néstor Delgado

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