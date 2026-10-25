World of Coffee Panama supera las expectativas y concluye con más de 14 mil visitantes

La feria también permitió a productores de otros países presentar sus variedades y establecer contactos con potenciales compradores.

Ciudad de Panamá/La primera edición de World of Coffee celebrada en Latinoamérica cerró este domingo en Panamá con más de 14 mil visitantes, por encima de las proyecciones iniciales de los organizadores, y con la participación de más de 300 expositores.

Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio y Cultura de Panamá, calificó el evento como un éxito y destacó la asistencia registrada desde la apertura, el viernes. Según explicó, las estimaciones iniciales de entre 8,000 y 9,000 visitantes quedaron por debajo de la cifra alcanzada.

Barrilla señaló que la feria también representa una oportunidad para que los productores de café encuentren nuevos mercados y establezcan contactos comerciales con compradores internacionales. Añadió que la llegada de visitantes genera actividad económica para el país mediante el consumo en hoteles, restaurantes y otros servicios.

El presidente de la Cámara de Comercio y Cultura de Panamá también destacó el trabajo de los cafetaleros y cosechadores panameños, así como de los especialistas y asociaciones que han contribuido durante décadas a posicionar el café nacional en el mercado internacional.

"Parte esencial de una expo es precisamente hacer negocios. Los cafeteros que están aquí exponiendo, encontrar un nuevo mercado para que puedan llevar su café", señaló Barría.

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Productores destacan oportunidades de negocio

La feria también permitió a productores de otros países presentar sus variedades y establecer contactos con potenciales compradores.

Adelmo López Alvarado, representante de Finca Terrerito, una empresa caficultora de Honduras de quinta generación, afirmó que la actividad cumplió sus expectativas al facilitar nuevas conexiones comerciales. Según explicó, durante el encuentro surgieron oportunidades para negociar la venta de su café con tostadores interesados en adquirir el producto.

López Alvarado indicó que el trabajo de su empresa se basa en tres pilares: mejorar vidas, cuidar la tierra y producir café de calidad.

Por su parte, Gustavo Paredes, productor y tostador venezolano, presentó café de la variedad borbón rosado, en procesos natural y lavado. Consideró que la feria ha sido una experiencia positiva y una oportunidad para dar mayor visibilidad al café venezolano fuera de su país.

Paredes describió el café de Venezuela como una bebida con notas dulces y matices que pueden recordar a la raspadura, la cereza y la fresa. También explicó que el sabor depende de factores como la variedad, la tierra, el clima y la altitud de cultivo.

Los visitantes también destacaron la asistencia y la diversidad de propuestas presentes en la feria. Daniel Guerra dijo estar impresionado por la cantidad de personas y de puestos de exhibición, y resaltó el reconocimiento internacional del café panameño. Además, invitó al público a probar café de especialidad y conocer las distintas variedades, procesos y perfiles de sabor que ofrece esta bebida.

Campeonato Mundial de Baristas

Como parte de las actividades paralelas a la zona de exhibición, World of Coffee Panamá incluyó el Mundial de Baristas y el reconocimiento a cafeterías destacadas a nivel internacional.

Barría resaltó la participación del representante panameño Benjamín Roque, procedente de Tierras Altas, Chiriquí, quien llegó a ubicarse entre los 16 mejores baristas del mundo, aunque no avanzó a la final.

El organizador también destacó la presencia en Panamá de una selección de las 100 mejores cafeterías del mundo y señaló que este tipo de encuentros contribuye a elevar los estándares de preparación y servicio del café.

La feria reunió a productores, expositores, compradores y visitantes de distintos países, en un espacio que combinó la exhibición de productos, la degustación de variedades y las oportunidades de intercambio comercial.

Información de Jorge Quirós

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