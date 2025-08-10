Bandas independientes de Colón calientan motores para las fiestas patrias

Colón, Colón/Con mucho sabor y sazón, bandas independientes de la provincia de Colón calientan motores para deleitar al público con sus tonadas en el mes de noviembre, cuando se celebren las efemérides patrias.

Desde ya realizan sus prácticas en las diferentes secciones de grupos.

Es una preparación que realizan con meses de anticipación ante la llegada de las festividades patrias, donde el día principal es el 5 de noviembre en la costa caribeña, ya que acude mucho público local e internacional.

Las bandas independientes son el toque ideal a los desfiles patrios donde los presentes esperan hasta el final para disfrutar de sus presentaciones.

Isaías Barahona, presidente de la Federación Nacional de Bandas Independientes (Fepabi), dijo que la semana pasada tuvieron la primera reunión con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación y ya tienen luz de las rutas en la capital y, en cuanto a Colón, esperan que retornen a la Avenida Bolívar.

En tanto, recalcó que el público colonense es exigente, sabe de banda y disfruta de este espectáculo.

Por su parte, Jissel De Innis, instructora de la Banda Independiente El Reino, dijo que todos los sábados se dedican a practicar y ya están preparando con entusiasmo los uniformes que se usan para estos desfiles.

Mientras que Jhonny Barret, presidente de la Banda Independiente Armagedon, dijo que los miembros están preparados con un total de 190 jóvenes.

Finalmente, Edward Johnson, fiscal de la Federación Nacional de Bandas Independientes, dijo que están intensificando las prácticas, incluyendo nuevas tonadas y rescatando otras.

Con información de Néstor Delgado