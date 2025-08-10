Llega a Panamá la aeronave C-130 de Estados Unidos con equipo para entrenamientos conjuntos

Entre el 13 y el 23 de agosto llegarán también tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo para sumarse a las actividades de entrenamiento.

Colón/Una aeronave militar C-130 de Estados Unidos arribó este domingo 10 de agosto a Panamá Pacífico, transportando equipos destinados a un programa de entrenamiento conjunto entre fuerzas panameñas y estadounidenses, así lo dio a conocer el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la entidad, el material será utilizado en ejercicios que forman parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad y que buscan reforzar las capacidades tácticas y operativas de los estamentos de seguridad del Estado, con especial atención a la protección del canal de Panamá.

El programa, que se desarrolla en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Colón, incluye un plan piloto de habilidades tácticas y técnicas de supervivencia en la selva. En él participan agentes del Senan, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y miembros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con instructores de ambos países.

El plan de estudios fue diseñado en coordinación con el Jungle Operations Training Center del Ejército de Estados Unidos, adscrito a la 25.ª División de Infantería. Además, entre el 13 y el 23 de agosto llegarán tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo para sumarse a las actividades de entrenamiento. Las autoridades subrayaron que todas las operaciones se realizan con estricto respeto a la soberanía nacional.

El Senan indicó que estos ejercicios se enmarcan también en el contexto de Panamax, un programa multinacional de cooperación que busca fortalecer la seguridad y protección del canal de Panamá.