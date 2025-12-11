Generación de basura en la capital incrementa hasta 3 mil toneladas diarias durante diciembre, señala Autoridad de Aseo

Para responder a la demanda, la entidad ha reforzado su capacidad operativa con 53 camiones compactadores, seis cabezales de roll-on y 18 cajas para voluminosos, además del apoyo del personal administrativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada de las fiestas de fin de año, también aumenta una problemática que cada año se repite: la cantidad de basura que se genera y la forma inadecuada en que muchos ciudadanos la disponen.

Inclusive objetos con televisores nuevos, muebles viejos, electrodomésticos reemplazados y montañas de cajas terminan acumulados en calles y aceras. Según Gabriel Robles, subdirector de Operaciones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), diciembre representa un incremento del 20% al 25% en la basura recolectada. En meses regulares se recogen entre 2.400 y 2.500 toneladas diarias, pero durante las festividades la cifra puede superar las 3 mil toneladas por día.

Robles detalló que los sectores donde se requiere mayor esfuerzo operativo son Tocumen, Panamá Centro, el área de la Peatonal, El Chorrillo y Curundú, donde la proliferación de “pataconcitos” (puntos de basura ilegal) complica la labor. La mala disposición de los desechos, incluso en lugares donde existen tinaqueras o cajas de recolección, continúa siendo uno de los mayores obstáculos.

“Tristemente tenemos inclusive cajas tipo ‘roll-on, roll-off’ vacías y la basura afuera, o sea que la gente no se preocupa ni siquiera por colocarla dentro de las cajas”, lamentó. La situación se agrava cuando ciudadanos o transportistas depositan desechos de construcción, conocidos como "caliche", en las veredas o al borde de las carreteras, pese a que la institución permite llevarlos sin costo al relleno sanitario de cerro Patacón.

“La Autoridad de Aseo les ha dado la propuesta, se les ha propuesto que puedan ingresar al relleno de cerro Patacón sin costo en los pick-up. Pero ni aun así lo hacen. Prefieren mejor tirarlos en cualquier esquina", señaló.

Para responder a la demanda, la entidad ha reforzado su capacidad operativa con 53 camiones compactadores, seis cabezales de roll-on y 18 cajas para voluminosos, además del apoyo del personal administrativo, que se suma a los operativos de limpieza. En total, la fuerza operativa supera las 1,374 personas, más voluntarios adicionales. Durante diciembre se trabajan jornadas de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., y operativos especiales que se extienden hasta las 2:00 a.m. en áreas como Calidonia.

Robles destacó que la labor de los recolectores, quienes se exponen a riesgos evitables, es fundamental. Uno de los incidentes más recurrentes es el manejo inadecuado de vidrios dentro de bolsas de basura, que ha provocado lesiones en trabajadores.

La institución continúa promoviendo el uso de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, como parte del cambio cultural necesario para disminuir el impacto ambiental y operativo. No obstante, dicho cambio debe iniciarse desde la niñez y las escuelas, señaló el subdirector. Para la recolección de desechos voluminosos, la entidad recordó que está disponible la línea 311, donde los ciudadanos pueden solicitar asistencia y coordinar la disposición adecuada.