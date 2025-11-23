Benicio Robinson reacciona a declaración de Mulino en Costa Rica: 'Él explicó lo que le sucedió como ser humano'

Panamá/El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, reaccionó a la confesión revelada por el presidente José Raúl Mulino sobre lo que dijo a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) durante la pasada contienda presidencial. Para Robinson, la reflexión del mandatario debe entenderse en lo humano, pero sus palabras tienen un alcance institucional que no puede ignorarse.

Él explicó lo que le sucedió a él como ser humano y de una u otra forma hay que verlo desde ese punto de vista, pero yo creo que… tocar el tribunal es atentar contra la democracia y la democracia que es el tribunal nos ha dado para que todos podamos salir. Porque yo perdí una elección en el 2000 y volví a retornar creyendo en el Tribunal Electoral”, expresó el dirigente perredista.

Robinson añadió que el mensaje del presidente debe tomarse como una advertencia sobre los riesgos de manipular la institucionalidad electoral. “Así que yo creo que es un mensaje que él dio para que no sucedan estas situaciones de que se utilice el Tribunal para derrotar a cualquier persona y no se utilice realmente el voto que debe de emitirlo el pueblo panameño.”

Las declaraciones de Robinson se suman a una cadena de reacciones provocadas por la revelación de Mulino, quien el viernes admitió por primera vez en público que, durante la crisis por la impugnación de su candidatura, dijo a los magistrados del TE que “prendería el país por las cuatro esquinas” si no lo dejaban correr.

Las declaraciones del presidente Mulino se dio en un acto en Costa Rica, donde entre otras cosas manifestó “les dije a los tres magistrados entonces del Tribunal Electoral… si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas, créanmelo… porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño elegido. Si pierdo, pierdo, y si gano, gano. Yo me someto a la voluntad del pueblo. Y así pasó.”

La declaración desató un vendaval político, con figuras de distintos sectores señalando su gravedad y el impacto que podría tener en la credibilidad del sistema democrático.

Raúl Pineda: “Son palabras que no ayudan a la paz”

Quien tambipen reaccionó hoy fue el diputado Raúl Pineda, también del PRD, quien consideró que el pronunciamiento del presidente fue inoportuno y dañino para la estabilidad del país.

“Definitivamente que son unas palabras que no ayudan a la paz… Son cosas que ya pasaron y… no era el momento para ayudar a que Panamá pueda tener la paz que necesita en pie de seguir adelante.”

Pineda pidió al presidente reconsiderar su postura al señalar que “yo lamento las palabras, ojalá que el presidente… que tiene la capacidad de rectificar esto… Panamá necesita un Tribunal Electoral fortalecido, robusto, que sea el guardián de la democracia.”

Pedro Miguel González: “Cada vez que abre la boca comete errores garrafales”

Con un tono más duro y crítico el exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, calificó la intervención del presidente como una muestra de desesperación y falta de legitimidad.

El presidente es muy desafortunado. Cada vez que abre la boca comete errores garrafales. Pero creo que lo que ha dicho en Costa Rica es más fanfarronería que otra cosa. Él estaba desesperado porque el Tribunal Electoral le avalara una candidatura que no tiene legitimidad. Como establece la ley electoral, él no fue a elecciones primarias".

González también cuestionó el desempeño del Gobierno e indicó que “es el presidente más impopular de América Latina… Su legitimidad solo la sustenta la fuerza pública mediante intimidación.”

Además, acusó al mandatario de intentar influir sobre el TE y advirtió sobre un proyecto político más amplio. “Sus declaraciones no tienen otro propósito que intimidar al Tribunal Electoral y también a la clase política… Pretenden convocar a una supuesta constituyente originaria… para desmantelar el pacto social de 1972.”

Un debate que escala

La controversia estalló cuando Mulino, en un escenario internacional, detalló por primera vez una conversación con los magistrados del Tribunal Electoral (TE) en un momento clave de la contienda electoral. La revelación ha provocado cuestionamientos sobre la independencia de la entidad, el respeto a las instituciones y los límites de la acción política.

Fue esa presión social la que ayer sábado, obligó al Tribunal Electoral emitir un comunicado en el que señalan que que “expresa su desacuerdo con las declaraciones vertidas por el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino”. El TE dejó claro que recibió una impugnación contra la candidatura presidencial del partido Realizando Metas, pero señala que “la cual fue resuelta a través de Acuerdo de Pleno en marzo de 2024, es decir, dos meses antes de la elección general”.