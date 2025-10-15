Biblioteca Nacional suspende atención los sábados por falta de presupuesto

La institución operará solo de lunes a viernes, mientras espera la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento.

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. anunció la suspensión temporal de sus servicios los días sábados, debido a limitaciones operativas ocasionadas por la falta de recursos presupuestarios correspondientes al año fiscal 2025.

A través de un comunicado, la institución informó que la medida se mantendrá “hasta nuevo aviso”, y que el horario de atención al público será de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Con sumo pesar lamentamos la incomodidad que esta situación cause. Agradecemos profundamente su comprensión y respaldo en estos momentos”, indicó la dirección de la Biblioteca Nacional.

La Biblioteca Nacional, ubicada en el Parque Recreativo Omar Torrijos, es la principal institución de resguardo documental del país y alberga valiosos archivos, manuscritos y colecciones históricas.

Hasta que se regularice la asignación presupuestaria, los usuarios deberán ajustar sus visitas dentro del horario entre semana.

Semanas pasadas, los docentes de la Universidad de Panamá expresaron, por medio de un manifiesto, su preocupación por la situación presupuestaria que enfrenta la Biblioteca Nacional, que representa una de las instituciones culturales más importantes del país que preserva el patrimonio bibliográfico y documental panameño, asegurando que libros, periódicos, manuscritos, documentos y otros materiales históricos.

"Sus servicios gratuitos benefician a estudiantes, investigadores y al público en general, fomentando la lectura, la educación y el pensamiento crítico. También se destaca por ser un espacio de encuentro cultural, organizando talleres, exposiciones, conferencias, actividades educativas, obras de teatro, conciertos, cine foro, cuenta cuentos para niños, reuniones comunitarias, promoción de lectura, curadurías y otras", expresa el documento.

Resaltaron que la existencia es vital para fortalecer la identidad nacional, promover la educación y conservar nuestra herencia cultural. De acuerdo al grupo de docentes firmantes, la institución enfrenta una "difícil" y "confusa" situación administrativa que "amenaza con su inminente clausura, si no se dilucidan, a la brevedad posible, sus problemas presupuestarios".

A partir de 2020, con la Ley General de Cultura 175 de 3 de noviembre, que creó el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional se desprendió del Ministerio de Educación para adscribirse por ley al nuevo Ministerio.

La directora nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía, Katherine Bucktron, señaló que el presupuesto solicitado es de 4.2 millones de dólares para el 2025 y 2026. Además, dentro del monto hay 500 mil dólares para desarrollar un proyecto de digitalización.

Sobre la fundación, dijo que aún no se ha determinado si dejará de existir o seguirá funcionando, pero se buscarán los canales apropiados para establecer el mejor mecanismo de funcionamiento de la Biblioteca Nacional.