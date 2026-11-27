Para quienes planean aprovechar las ofertas durante el fin de semana, la Acodeco recomienda comparar precios, confirmar hasta cuándo se aplica cada descuento y revisar sus restricciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con descuentos de hasta el 70% en algunos comercios, panameños y turistas salieron este viernes 27 de noviembre en busca de ropa, calzado y electrodomésticos durante el Black Friday. Las promociones también llegaron a las plataformas digitales.

Entre quienes recorrían las tiendas estaba una persona de Riobamba, Ecuador, que había empezado sus compras el jueves. “Ahorita me acaba de hacer un descuento por ser turista, me fascinó”, contó.

Otros visitantes de América Latina explicaron que aprovechan estas fechas porque en Panamá encuentran ropa y zapatos a precios más bajos que en sus países.

Entre las ofertas que llamaron la atención de los compradores estaban los descuentos en uniformes médicos. Otra de las personas entrevistadas buscaba un microondas para su casa y también tenía en mente comprar ropa para Navidad y Año Nuevo. “Bueno, he visto hasta de 50 a 70 de descuento”, comentó.

Qué revisar antes de comprar

Para quienes planean aprovechar las ofertas durante el fin de semana, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomienda comparar precios, confirmar hasta cuándo se aplica cada descuento y revisar sus restricciones.

En las compras por internet, la entidad aconseja verificar la identidad del vendedor y consultar las condiciones de entrega. También recomienda revisar la garantía y aclarar sus términos con el comercio antes de pagar.

Con información de María De Gracia.