Reactivación de Chiquita Panamá abre nuevas esperanzas en Bocas del Toro

Es preciso recordar que el convenio firmado el viernes 29 de agosto en Brasil, entre el Gobierno del presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá , abre la puerta a la generación de cerca de 3,000 empleos en su primera fase , con la meta de que la compañía retome operaciones a más tardar en febrero de 2026 .

Bocas del Toro/La reactivación de Chiquita Panamá genera optimismo en la población de la provincia de Bocas del Toro. Los residentes aseguran que se trata de una situación que no se debería repetir, ya que afecta directamente a miles de familias que dependen exclusivamente de la actividad bananera. Confían en que las negociaciones continúen y se preparan para la reanudación de operaciones el próximo año.

Es preciso recordar que el convenio firmado el viernes 29 de agosto en Brasil, entre el Gobierno del presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, abre la puerta a la generación de cerca de 3,000 empleos en su primera fase, con la meta de que la compañía retome operaciones a más tardar en febrero de 2026.

“Es un alivio para la provincia, para la gente que está sin trabajo. Tú sabes que eso ha golpeado mucho aquí en la economía, y Chiquita representa —no tenemos que tapar el sol con un dedo— prácticamente el 80% de la economía de Bocas del Toro”, dijo Abdel Jbara, de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro.

Señaló que los comerciantes también han sentido el golpe. “Como todos, cada comerciante, sea pequeño o grande, ha sentido el golpe de lo que ha pasado. Pero no podemos mirar para atrás, tenemos que ver lo positivo de esto, tenemos que sacar conclusiones y también mandarle un mensaje al gobierno: que miren hacia Bocas del Toro. Si Chiquita no está o está, igual tienen que ver a Bocas del Toro con otros proyectos”.

“Me siento muy contenta porque la empresa pueda regresar y que estos trabajadores puedan tener su trabajo nuevamente. Como siempre hay un dicho que dice: que uno comete una vez un error, pero no lo vuelve a cometer después”, expresó Francisca Rodríguez, extrabajadora bananera.

Mientras tanto, Miguel Araúz, otro residente de la provincia, indicó que espera que se haya entendido la lección: “Espero que se haya entendido el mensaje que esto nos deja y la lección que hemos tenido que ver con todo lo que ha pasado”.

“Le hacemos un llamado a todos los gremios y a todas las personas para que cuidemos la provincia, que tiene mejor proyección en el valle de Bocas del Toro, y no nos hemos dado cuenta de ello”, añadió el bocatoreño.

Lo acordado

El memorando abre la puerta para que se contrate cerca de 3 mil puestos de trabajo en la primera etapa de recuperación y 2 mil puestos más en una segunda etapa. Se estima que Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5 mil hectáreas de tierras bananeras y la posterior exportación.

Anteriormente, la empresa bananera empleaba a más de 7 mil trabajadores, pero el 23 de mayo, en medio de protestas ciudadanas, el proceso de liquidación de todos los trabajadores diarios.

Desde Brasil, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el Gobierno alcanzó un acuerdo con directivos de la empresa Chiquita para que retome sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro, lo que permitirá reactivar la economía local y devolver empleos a miles de familias.

“Hoy me complace anunciar el fin de las conversaciones con Chiquita. Hemos alcanzado un positivo acuerdo para Panamá, para Bocas del Toro y para los miles de trabajadores que quedaron cesantes. Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleo”, señaló el mandatario.

Mulino subrayó que este logro es un paso clave para fortalecer la confianza en la inversión extranjera y dejar atrás conflictos que, según dijo, frenaron el desarrollo de la región. “Para que el país avance debemos dejar atrás las controversias, las peleas. Es un momento en donde hay que poner alto y lo que pasó, pasó. Es ahora el momento de reordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso reitero las familias de Bocas del Toro”, sostuvo.