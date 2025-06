Niños desaparecidos en Bocas del Toro: Activista alerta sobre vulneración de derechos y lentitud en búsqueda

Las autoridades activaron la alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad en el corregimiento de El Empalme, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Los menores desaparecidos son los hermanos Salahuddin Musa Bint Ghussan, de 7 meses, y Nousaybah Bint Ghussan, de 2 años. Según el reporte oficial, ambos fueron sustraídos de su residencia ubicada en la barriada El Mayor B alrededor de las 9:23 p.m. y 10:13 p.m., respectivamente. De acuerdo con la información preliminar, el presunto responsable es su padre, un hombre de 31 años, descrito como alto, de contextura fuerte, tez clara y cabello negro un poco largo.

Lucy Córdoba, activista en derechos humanos, hizo un llamado urgente a la colaboración ciudadana para dar con el paradero de estos dos infantes. "Pedimos, por favor, a todo el pueblo bocatoreño que se una en la búsqueda para poderlos recuperar. Sé que es posible en la unión de la provincia".

Preocupación por la vulneración de derechos

Córdoba expresó su profunda preocupación por la seguridad de los niños, pues aseguró que se les han vulnerado sus derechos desde el entorno familiar.

"Lamentablemente, tengo que decir que se le han vulnerado sus derechos. En el momento de la desaparición, dentro de su entorno familiar, se le ha fallado. Y se les ha fallado por segunda vez al saber que después de 8 días no sabemos de ellos”, manifestó. También indicó que se sigue fallando en la rapidez y la eficacia para ubicar a las personas que se reportan como desaparecidas.

“No aprendimos nada con el caso de Aderlyn Llerenas, porque creo que se está repitiendo la historia. Actualmente, una madre está llorando por sus hijos, la familia está desesperada y estamos viendo la participación de la comunidad, no tanto de las autoridades, porque sabemos la condición de Bocas del Toro. Y creo que sobre todo le hemos fallado a estos dos niños", expresó.

Córdoba enfatizó que la búsqueda debe centrarse en los derechos de los menores, asegurando que no se deben buscar por compasión o porque son inocentes, sino por un tema de derechos.

Críticas a la investigación

La experta en derechos humanos dijo que ha habido "lentitud" en el caso. Aseguró que la búsqueda debió iniciar por los menores y no por el padre, a quien señalan como principal sospechoso por estas desapariciones.

“Se necesita una intervención real y concreta. Lo primero que debieron buscar, debió de ser a los niños, no a un adulto. Repito, han pasado 8 días. No me gusta decir esta palabra porque suena muy trillada, pero si se hubiese tratado de otro lugar o de otro tipo de familia, creo que no hubiesen pasado 24 horas, porque en Panamá hemos tenido desapariciones que en menos de 24 horas se encuentran a los desaparecidos”, acotó.

Córdoba reiteró la importancia de la Alerta Amber y extendió el llamado a la atención a nivel nacional para que se mantengan pendientes no solo por el caso de estos dos infantes, sino de los que diariamente se reportan como desaparecidos.

Preocupación por el aumento de desapariciones de menores

Córdoba abordó el preocupante incremento en los casos de desaparición de menores en Panamá.

"Enero, febrero, marzo: estuvieron las desapariciones por mes entre 23 y 30. En el mes de abril tuvimos alrededor de más de 30. ¿Usted sabe cuántas desapariciones se realizaron en este mes de mayo al día de hoy? 41. Cada 16 horas. Teníamos un estimado de que cada 30 horas se desaparecía. Esas aproximaciones nos daban una cifra de alrededor de 250 niños que pudiesen estar desapareciendo en el 2025. Esto no es algo que yo creo. Científicamente está comprobado. Pero si bajamos a cada 16 horas, van a desaparecer más de 500”, dijo.

Peligro de las redes sociales y la explotación

Alertó sobre los peligros que representan las redes sociales y la explotación infantil. Pidió tener cuidado con los celulares que se les dan a los menores de edad.

"Este es un crimen silencioso. Pensamos que el enemigo está en la esquina, pensamos que el enemigo está en la calle. El enemigo de los padres está aquí, este aparatito”, apuntó.

Reiteró que los niños desaparecidos podrían estar siendo víctimas de explotación laboral y sexual e instó a la población a no sentir lástima.

“Cuando ustedes ven un niño en la calle, no sean víctimas ustedes de creer que por lástima le van a dar dinero, porque ellos utilizan la lástima. Me refiero a los adultos que los explotan. Y sí, muchas de las niñas que están dentro de la alerta Amber, que han sido recuperadas, fueron víctimas de material pornográfico”, puntualizó.