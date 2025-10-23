Operacion Wal desarticula grupo delictivo dedicado al robo en Bocas del Toro

Cuatro personas detenidas durante allanamientos simultáneos en que se decomisaron presuntas sustancias ilícitas.

aprehencion durante el operativo wall
aprehencion durante el operativo wall / Policia Nacional
Oderay Varela - Redactora
23 de octubre 2025 - 12:58

Bocas del Toro/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la operación Wal, mediante la cual se logró la desarticulación de un grupo delictivo vinculado a múltiples casos de robo registrados en la provincia de Bocas del Toro.

Durante allanamientos simultáneos, las autoridades aprehendieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con los hechos delictivos que, en las últimas semanas, afectaron a comerciales y residentes del área.

Además, un ciudadano fue detenido con presuntas sustancias ilícitas, las cuales fueron decomisadas como evidencia.

Tanto los indiciados como los elementos probatorios fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso de la investigación.

