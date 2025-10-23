Operacion Wal desarticula grupo delictivo dedicado al robo en Bocas del Toro

Cuatro personas detenidas durante allanamientos simultáneos en que se decomisaron presuntas sustancias ilícitas.

Bocas del Toro/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la operación Wal, mediante la cual se logró la desarticulación de un grupo delictivo vinculado a múltiples casos de robo registrados en la provincia de Bocas del Toro.

Durante allanamientos simultáneos, las autoridades aprehendieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con los hechos delictivos que, en las últimas semanas, afectaron a comerciales y residentes del área.

Además, un ciudadano fue detenido con presuntas sustancias ilícitas, las cuales fueron decomisadas como evidencia.

Tanto los indiciados como los elementos probatorios fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso de la investigación.

