Productores de plátano en Bocas del Toro solicitan apoyo ante plaga de sigatoka

Muchos agricultores señalaron que no cuentan con un programa formal de control de plagas, lo que ha incrementado las pérdidas en sus plantaciones. Otros, en cambio, han tenido que destinar mayores recursos a la compra de químicos para combatir las esporas que afectan los bananales.

Bocas del Toro/Un grupo de productores de plátano en la provincia de Bocas del Toro manifestaron su preocupación por el impacto de la plaga de sigatoka, que ha afectado de manera directa la producción y las cosechas en la región.

Durante una mesa de diálogo realizada en la Gobernación, los productores solicitaron a las autoridades apoyo para sanear las áreas cultivadas y capacitaciones en el manejo de plagas.

Algunos productores explicaron que han logrado contener parcialmente la plaga mediante la implementación de riegos más constantes, pero reconocen que esta no es una solución definitiva.

La sigatoka es una de las enfermedades más agresivas que afecta las plantaciones de plátano y banano en el país, provocando un deterioro en la maduración de los frutos y, en consecuencia, pérdidas económicas significativas para los productores.

Con información Nixon Miranda