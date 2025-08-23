Bomberos de Panamá realizan simulacro de rescate con unidad canina especializada

El ejercicio, que contó con la guía de instructores internacionales de España , recreó un escenario de deslizamiento de tierra en el que una persona fue sepultada.

Panamá/El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) llevó a cabo un simulacro de rescate de víctimas vivas sepultadas en escombros, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de sus rescatistas y de la unidad canina especializada.

El ejercicio, que contó con la guía de instructores internacionales proveniente de España, recreó un escenario de deslizamiento de tierra en el que una persona fue sepultada. En la práctica, el ejemplar canino permaneció fuera del área de riesgo hasta recibir la instrucción para ingresar al terreno e iniciar la búsqueda.

“El perro tiene que estar concentrado, motivado y actuar con autonomía. Su labor es vital, porque entre cientos y miles de olores debe detectar la presencia de una persona con vida entre los escombros”, explicó uno de los especialistas que acompañó la jornada de adiestramiento.

El escenario simuló una catástrofe real, con víctimas fallecidas y vivas, lo que exigió rapidez y precisión en la detección. Una vez el perro identifica el punto exacto donde se encuentra la persona atrapada, ladra como señal de alerta; posteriormente se le coloca el collarín y el equipo de rescatistas procede al ingreso con camilla para la extracción segura de la víctima.

Según el BCBRP, este tipo de entrenamientos son cruciales, ya que en situaciones reales las labores de búsqueda pueden extenderse por días. Contar con la unidad canina permite reducir tiempos y aumentar las probabilidades de salvar vidas.

La institución reiteró que este simulacro refuerza la preparación de los bomberos panameños y demuestra la eficacia de los canes como una herramienta clave en las operaciones de rescate en escenarios de emergencia.