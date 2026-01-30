Bomberos rescatan a mujer y niño atrapados en elevador en Costa del Este

Tras el rescate, la mujer y el menor fueron evaluados, ya que se encontraban visiblemente afectados por el tiempo prolongado que permanecieron dentro del elevador.

Ciudad de Panamá/Una mujer y su hijo, de aproximadamente siete años, fueron rescatados la tarde de este viernes luego de permanecer atrapados por más de una hora dentro de un elevador en el área de Costa del Este, tras registrarse una falla en el sistema del ascensor.

Según los primeros informes, al activarse las alarmas se notificó a la empresa encargada del mantenimiento del elevador, sin embargo, al no resolverse la situación en el tiempo establecido, el Benemérito Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para ejecutar el rescate.

El sargento primero de los bomberos, Gerardino Núñez, explicó que en este tipo de situaciones lo principal es mantener la calma.

“Lo primero que tiene que hacer un ciudadano es mantener la calma, tratar de que su atmósfera sea controlada para evitar que sus sentidos se alteren y no perder la calma. En este caso, el niño estaba con su madre, lo que le brindó seguridad”, señaló.

🔗Puedes leer: De la infancia a la cabina: hermanos De León cumplen su sueño de ser pilotos

Núñez recomendó a las personas que, en caso de quedar atrapadas en un elevador, activen el botón de pánico, esperen la respuesta del personal de emergencia y eviten forzar o intentar abrir las puertas por su cuenta. Además, enfatizó la importancia del mantenimiento preventivo de los ascensores.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, las empresas encargadas del mantenimiento de elevadores deben responder en un tiempo aproximado de 15 a 30 minutos. De no hacerlo, corresponde a los bomberos intervenir para abrir el ascensor y garantizar la seguridad de las personas atrapadas.

Tras el rescate, la mujer y el menor fueron evaluados, ya que se encontraban visiblemente afectados por el tiempo prolongado que permanecieron dentro del elevador.

Con información de Yamy Rivas