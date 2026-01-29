De la infancia a la cabina: hermanos De León cumplen su sueño de ser pilotos

En Panamá, el Día del Piloto se celebra este 30 de enero, una fecha que resalta historias de perseverancia como la de los hermanos De León.

Ciudad de Panamá/El sueño de Joel y Antonio De León comenzó cuando apenas tenían ocho años. Desde entonces, ambos coincidieron en una meta clara: convertirse en pilotos. Ese anhelo los llevó a iniciar su formación en la Academia Latinoamericana de Aviación Superior (ALAS), donde dieron los primeros pasos de un camino marcado por la disciplina, el esfuerzo y la constancia.

Antonio De León relató que el proceso de formación en aviación es exigente y demanda un alto nivel de compromiso personal.

“El proceso de estudio es riguroso, requiere que cada quien ponga de su parte. Lo que para uno puede ser fácil, para otro puede costar un poco más, pero todo exige esfuerzo, práctica, estudio y disciplina”, explicó.

Aunque la preparación fue intensa, el camino no estuvo exento de dificultades. Los hermanos enfrentaron contratiempos durante las evaluaciones iniciales, lo que les obligó a replantear su estrategia.

“Hicimos lo posible por pasar la primera vez, sin embargo fracasamos. Cuando eso ocurrió, analizamos por qué no estábamos preparados y aprovechamos los tres meses que debimos esperar para volver a aplicar”, señaló Antonio.

Lejos de rendirse, Joel y Antonio retomaron el proceso con mayor determinación. Actualmente, ambos son capitanes en la flota de Copa Airlines, tras completar con éxito el riguroso programa de formación que inició en ALAS y continuó en el centro de capacitación de la aerolínea, donde el entrenamiento incluye el uso de simuladores de vuelo.

Jorge Reyes, director de entrenamiento de Copa Airlines, explicó que el proceso está segmentado y tiene una duración aproximada de seis meses.

“Los pilotos permanecen en tierra cerca de un mes realizando la inducción, revisando el conocimiento general de la operación, manejo de amenazas y errores, además de otras asignaturas clave para operar de forma segura. Luego se estudian los sistemas del avión”, indicó.

Posteriormente, la formación continúa con al menos ocho sesiones en simuladores estáticos, en las que los pilotos se familiarizan con las prestaciones de la aeronave y los procedimientos operativos. Durante todo el proceso, los aspirantes son evaluados de manera integral para analizar sus competencias técnicas y humanas.

Con información de Jorge Quirós