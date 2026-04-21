Bomberos suspenden temporalmente servicio en estación de San Miguelito por condiciones sanitarias

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a condiciones que requieren intervención inmediata en la infraestructura.

San Miguelito/El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá anunció la suspensión temporal del servicio en la Estación N.° 5 Florencio Arosemena, en el distrito de San Miguelito, debido a trabajos de remodelación y a una situación sanitaria relacionada con aguas residuales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a condiciones que requieren intervención inmediata en la infraestructura. “Debido a trabajos de remodelación y condiciones sanitarias derivadas de una situación de aguas residuales (aguas negras), se ha dispuesto la suspensión temporal del servicio”, detalla la institución.

Las autoridades aclararon que la suspensión aplica únicamente a esta estación y que la atención de emergencias en el distrito continuará operando a través de otras sedes. Además, informaron que las unidades serán redistribuidas mientras se desarrollan los trabajos, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

Para situaciones de emergencia, se mantiene habilitada la línea 103. “Los ciudadanos podrán comunicarse al 103, donde se les brindará la atención oportuna que siempre ha caracterizado a la institución en pro de salvar vidas y proteger propiedades”, señala el documento.

El Cuerpo de Bomberos indicó que, una vez concluyan las labores de remodelación y la estación esté en condiciones óptimas, se informará sobre la reactivación del servicio en el sector.