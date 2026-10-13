Brindan apoyo emocional y de salud mental a familias damnificadas tras el terremoto en La Soledad de Soná

Los moradores, que llevan días durmiendo a la intemperie y cocinando en condiciones precarias, hicieron una solicitud urgente a las autoridades.

Veraguas/En la comunidad de La Soledad, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, decenas de familias se mantienen albergadas en áreas abiertas bajo carpas improvisadas debido a que sus viviendas sufrieron daños graves que les impiden retornar de forma segura.

Ante esta situación crítica, equipos especializados en salud mental y apoyo emocional, integrados por psicólogos y personal del Servicio de Apoyo Educativo de Educación Especial del Ministerio de Educación, se han desplazado hasta el lugar para brindar contención psicológica a los afectados.

Krystel Rivera, psicóloga presente en la zona, destacó la importancia de atender la salud mental tanto de los adultos como de los niños, quienes han manifestado reacciones de miedo, angustia y temor ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Por su parte, la psicóloga Roxana Jaén detalló que durante la intervención, los especialistas ofrecen estrategias de afrontamiento y un espacio de escucha para ayudar a las familias a procesar el impacto de la crisis y a las constantes réplicas.

Los moradores, que llevan días durmiendo a la intemperie y cocinando en condiciones precarias, hicieron una solicitud urgente a las autoridades. Debido a las constantes lluvias que azotan la región, los damnificados piden que se les provea de carpas más grandes y seguras donde los niños y las familias puedan pernoctar de manera adecuada y protegidos de las inclemencias del tiempo.

Información de Emilio Batista

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