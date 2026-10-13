Temblor en Panamá: MiCultura inspecciona el Museo de la Nacionalidad, la iglesia y el Casco Viejo de La Villa

Las autoridades continúan con las evaluaciones en la zona para garantizar la seguridad de la población y planificar los futuros procesos de restauración de este invaluable legado cultural e histórico.

El impacto del terremoto registrado el pasado viernes ha dejado secuelas significativas en el patrimonio histórico de la provincia de Los Santos.

Las autoridades y equipos de inspección se encuentran evaluando los daños sufridos en el Casco Antiguo de la Villa de Los Santos, donde emblemáticas estructuras como la iglesia San Atanasio y el Museo de la Nacionalidad sufrieron afectaciones estructurales de consideración.

Durante los recorridos, se constató que la torre del campanario de la iglesia presenta marcadas fisuras, mientras que el Museo de la Nacionalidad, edificio que resguarda parte de la historia patria desde 1821, sufrió el colapso de partes internas y daños en vitrinas donde se exhibían documentos y piezas históricas.

Ante el temor de nuevos derrumbes, feligreses, seminaristas y miembros de la comunidad religiosa unieron esfuerzos para ingresar a la iglesia San Atanasio y rescatar las imágenes religiosas y elementos que lograron salvarse, aunque muchas piezas lamentablemente resultaron destruidas.

Yamileth Stanziola, encargada de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, explicó que el nivel de riesgo tanto para peatones como para vehículos es alto debido a que aún no se pueden desmontar las estructuras afectadas de forma agresiva. Por esta razón, los trabajos de remoción se realizarán de manera manual y se restringirá temporalmente la circulación alrededor de estos sitios históricos.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, detalló que se realizarán inspecciones por las estructuras patrimoniales de Penonomé, Santiago, Atalaya, Natá, Parita y Soná.

Las autoridades continúan con las evaluaciones en la zona para garantizar la seguridad de la población y planificar los futuros procesos de restauración de este invaluable legado cultural e histórico.

Información de Eduardo Javier Vega

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