Burger Week 2026 rompió récords con más de 315,000 hamburguesas vendidas en Panamá

Tras el exitoso cierre de Burger Week, el equipo de Panama Weeks ya se encuentra en plena preparación de las próximas ediciones que celebran la diversidad gastronómica del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Burger Week culminó con otra temporada exitosa donde se beneficiaron cientos de restaurantes y trabajadores. Esta edición rompió sus récords con más de 100 restaurantes afiliados, que suman 169 puntos de venta en todo el país. Además, el equipo de los Weeks compartió que a la fecha los restaurantes participantes han reportado un total de 315,000 especiales vendidos. Cifras que sugieren un gran impacto económico en el mundo de la restauración.

Este año Burger Week vuelve a confirmar que es indiscutiblemente el evento gastronómico más grande del país, el que mueve masas y que pone a un país a suspirar por un bocado de hamburguesa, y es que hace años forma parte de la cultura del panameño y de todos los que en este istmo habitan.

En marzo, los grupos de chats de amigos y familias tenían un tema en común y la excusa perfecta para reunirse: las hamburguesas. En los pasillos de oficinas de bancos, empresas e instituciones se hablaba de una sola cosa… ¿Qué hamburguesa probaste? ¿O cuál me recomiendas?

Por semanas, los fieles de este platillo recorrieron restaurantes en busca de su favorita, y con una mayoría de votos, La Malcriada de Tosto Coffee se ganó el reconocimiento como la ganadora de Burger Week: La Favorita del Público. Este título llevó a su chef Inglevis Ramirez a participar como finalista del reto Burger Challenge, en el que también compitieron 9 chefs más que se disputaron el título de Burger Master Chef 2026.

La competencia se realizó el pasado sábado 18 de abril en el Parque Felipe Motta de Costa del Este, durante el festival de cierre de Burger Week que reunió familias, foodies y amantes de las hamburguesas en un ambiente vibrante, lleno de sabor y música.

Esa tarde los diez chefs tuvieron que demostrar sus habilidades y experiencia en vivo ante los jueces, que estuvieron observando, degustando y evaluando cada una de sus propuestas. Después de horas de competencia y emoción, los jueces anunciaron los ganadores del Burger Challenge, coronando como Burger Master Chef del 2026 al Chef Elías Rodríguez, quien representaba al restaurante La Pulpería. Chef ganador del reto. El segundo lugar fue para la Chef Jenny Guerra del restaurante Flavors. El tercer lugar lo obtuvo el chef Sergio Landero de La Nave TbierKloster.

Tras el exitoso cierre de Burger Week, el equipo de Panama Weeks ya se encuentra en plena preparación de las próximas ediciones que celebran la diversidad gastronómica del país. Cada temporada representa una oportunidad para impulsar a los restaurantes, a la economía y seguir fortaleciendo la cultura culinaria panameña.

Calendario preliminar 2026:

Wings Week – Mayo

Pizza Week – Julio

– Julio BBQ Week – Septiembre

– Septiembre Coffee Week – Octubre

– Octubre Restaurant Week – Noviembre

Panama Weeks continuará trabajando junto a restaurantes, marcas aliadas y la comunidad foodie para ofrecer experiencias memorables que celebren el sabor, la creatividad y el talento local.