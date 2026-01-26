Buscan a tercer implicado en robo en Antón y aprehende a sospechoso por homicidio en Penonomé

En el caso registrado en Antón, las unidades policiales mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos del distrito para dar con el paradero del sospechoso.

La Policía Nacional informó que mantiene operativos activos para dar con la ubicación de un tercer implicado en un hecho delictivo registrado durante el fin de semana en una finca ubicada en el distrito de Antón, específicamente en el sector de Guía Occidente, provincia de Coclé, donde murió un joven de aproximadamente 22 años.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente se produjo cuando varios sujetos intentaron cometer un robo en la finca y el propietario, al defenderse, utilizó una escopeta, lo que derivó en un desenlace fatal. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido y ubicar al sospechoso que permanece prófugo.

En otro caso, la Policía Nacional confirmó la aprehensión de una persona presuntamente vinculada a un homicidio ocurrido el pasado 19 de enero en la comunidad de Pozo Azul, corregimiento de Chiguiró Arriba, al norte del distrito de Penonomé.

“Las acciones operativas realizadas en horas de la mañana dieron con la aprehensión de un ciudadano presuntamente relacionado con el hecho que se dio la semana pasada en el área de Pozo Azul, cuando una persona resultó herida con arma blanca y posteriormente perdió la vida”, señaló María Gutiérrez, jefa de la zona policial.

La persona aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades competentes y presentada ante el Sistema Penal Acusatorio para el desarrollo del proceso legal correspondiente.

Mientras tanto, en el caso registrado en Antón, las unidades policiales mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos del distrito para dar con el paradero del sospechoso involucrado en el intento de robo ocurrido el fin de semana.

