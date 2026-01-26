Recuperan 26 vehículos con denuncias por robo y hurto

Los automóviles fueron ubicados en las provincias de Panamá, Colón, Veraguas, Chiriquí y Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá/En el marco de las acciones investigativas de la Operación Odiseo, la Policía Nacional informó que, durante el mes de enero de este año, ha recuperado de 26 vehículos que mantenían denuncias por robo y hurto en distintas provincias del país.

De acuerdo con el informe oficial, los automóviles fueron ubicados en las provincias de Panamá, Colón, Veraguas, Chiriquí y Panamá Oeste, como resultado de operativos de seguimiento, verificación y patrullajes estratégicos desarrollados por las unidades policiales.

Como parte de estas acciones, tres personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación a hechos delictivos relacionados con el robo y el desmantelamiento de vehículos, quienes fueron puestas a órdenes del Ministerio Público, a cargo de las investigaciones judiciales.

La Policía Nacional indicó que los operativos se mantienen de forma coordinada con el Ministerio Público, con el objetivo de reducir y mitigar los casos de robo y hurto de autos, así como el robo de computadoras y baterías de vehículos, delitos que afectan de manera recurrente a la ciudadanía.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones preventivas.