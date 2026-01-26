Mantienen aviso de vigilancia por aumento de oleaje y vientos hasta el 29 de enero

Aunque las condiciones se mantienen dentro de niveles moderados, Sinaproc reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso por el incremento del oleaje y el fortalecimiento de los vientos en el Caribe panameño, condición que se extenderá desde este domingo 26 hasta el miércoles 29 de enero de 2026.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el fortalecimiento de los vientos alisios estará generando condiciones marítimas más dinámicas, caracterizadas por un aumento en la intensidad del viento, mayor frecuencia de oleaje y alturas que podrían alcanzar hasta los 2.20 metros en algunas zonas.

Áreas bajo aviso

En el Caribe Occidental, que comprende el norte de la provincia de Veraguas, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, se esperan olas entre 1.00 y 1.20 metros, con vientos de 15 a 35 kilómetros por hora y períodos de ola de 7 a 8 segundos.

Para el Caribe Central, específicamente en Costa Abajo, Centro y Costa Arriba de la provincia de Colón, se prevé un oleaje de entre 1.00 y 1.50 metros, vientos de 20 a 40 kilómetros por hora y períodos de ola similares, entre 7 y 8 segundos.

Mientras que en el Caribe oriental, que incluye la comarca de Guna Yala, las condiciones serán más intensas, con olas que podrían oscilar entre 1.20 y 2.20 metros, vientos de 20 a 40 kilómetros por hora y períodos de ola de 8 a 9 segundos.

Recomendaciones a la población

Aunque las condiciones se mantienen dentro de niveles moderados, Sinaproc reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución, especialmente a embarcaciones pequeñas y botes artesanales, pescadores, operadores turísticos y personas que realizan actividades recreativas en el mar, así como a bañistas en playas del Caribe.

La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y evitar situaciones que puedan representar riesgos para la vida.

Sinaproc señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y que estará emitiendo actualizaciones oportunas en caso de que el panorama meteorológico registre variaciones.