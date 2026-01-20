Nuevo homicidio en Coclé eleva a tres las muertes violentas en lo que va de 2026

Residentes del área manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia y solicitaron a las autoridades un mayor número de rondas policiales para reforzar la seguridad en esta zona de difícil acceso.

Provincia de Coclé/En menos de 72 horas se registró un nuevo homicidio en la provincia de Coclé, elevando la preocupación por la seguridad ciudadana en áreas rurales del distrito de Penonomé.

El hecho se produjo a las 6:40 p.m. del lunes 19 de enero en la comunidad de Pozo Azul, ubicada en el corregimiento de Chiguirí Arriba, al norte del distrito. La víctima fue un hombre de aproximadamente 40 años, quien falleció a consecuencia de una herida provocada con arma blanca.

Según los primeros informes, el crimen habría ocurrido durante un intento de robo, en el que el hombre recibió una herida mortal. De manera extraoficial, se conoció que la víctima había llegado recientemente desde la ciudad de Panamá a esta comunidad montañosa.

Con este caso, la cifra de homicidios en la provincia de Coclé asciende a tres en lo que va del año 2026, todos perpetrados con armas blancas.

Residentes del área manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia y solicitaron a las autoridades un mayor número de rondas policiales para reforzar la seguridad en esta zona de difícil acceso.

Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cadáver y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Con información de Nathalí Reyes