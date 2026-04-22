Inica CADE 2026, donde se abordará el ingreso de Panamá a la OCDE y estrategias para atraer inversión

El evento, que se desarrollará del 22 al 24 de abril, cobra especial relevancia al coincidir con el 60 aniversario de la actividad.

Ciudad de Panamá/La Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas (CADE) reunirá este año en Panamá a destacadas figuras del ámbito nacional e internacional, quienes durante varios días analizarán propuestas para fortalecer la confianza del país ante el mundo, así como impulsar la generación de empleos e inversiones.

El evento, que se desarrollará del 22 al 24 de abril, cobra especial relevancia al coincidir con el 60 aniversario de la actividad, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Durante la inauguración este miércoles 22 de abril, la presidenta de Apede, Giulia de Sanctis, destacó que en esta edición uno de los temas centrales será la posible entrada de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Este año CADE cumple 60 años, así que estamos muy contentos y lo celebramos con el tema de la posible entrada de Panamá a la OCDE. Vamos a analizar las ventajas, desventajas, retos y costos que pueda significar esta adhesión”, indicó.

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Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el país deberá cumplir con varios requisitos clave para aspirar a formar parte de este organismo internacional.

“Necesitamos fortalecer el capital humano, mejorar la educación y las habilidades para alinearlas con las oportunidades del futuro. También requerimos instituciones más sólidas, mayor capacidad de ejecución y decisiones basadas en evidencia, además de reglas claras y estables”, señaló.

Los organizadores anticipan que uno de los principales retos del encuentro será definir posturas y propuestas concretas que contribuyan al desarrollo económico del país, en un contexto donde la atracción de inversiones y la generación de empleo son prioridades.

CADE 2026 se perfila así como un espacio clave de diálogo entre el sector público y privado, enfocado en trazar una hoja de ruta para el crecimiento sostenible de Panamá.

Con información de Yamy Rivas