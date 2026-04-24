CADE 2026: OCDE marca agenda en cierre de conferencia empresarial en Panamá

El director del Centro de la OCDE para América Latina y el Caribe, Mario López Roldán, explicó que la adhesión no es inmediata y que a otros países de la región le ha tomado cerca de una década, al referirse a los procesos de incorporación en la región.

Panamá/La posibilidad de que Panamá se adhiera a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) marcó el cierre de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas (CADE2026), que este viernes llega a su tercer y último día.

Durante el encuentro, representantes internacionales y locales abordaron los retos y oportunidades que enfrenta el país en su camino hacia esta organización. Uno de los aspectos más relevantes fue el tiempo estimado que podría tomar este proceso.

El director del Centro de la OCDE para América Latina y el Caribe, Mario López Roldán, explicó que la adhesión no es inmediata y que a otros países de la región le ha tomado cerca de una década, al referirse a los procesos de incorporación en la región.

También detalló que Panamá deberá realizar ajustes estructurales en áreas clave como la transparencia y la materia fiscal, como parte de los requisitos para avanzar en este objetivo.

López Roldán destacó que el proceso actual se encuentra en una etapa inicial. “Estamos en una fase de acercamiento, de conocimiento mutuo, porque la OCDE es un organismo muy grande, muy complejo y nosotros también tenemos que acercarnos a la realidad de Panamá, conocerlo cada vez más. En la medida en que avancemos en este proceso de acercamiento, vamos a poder identificar cuáles son los principales pasos que podemos dar para garantizar una participación más activa de Panamá en los trabajos de la OCDE”, explicó.

Además del tema de la OCDE, la jornada también incluyó discusiones sobre el desarrollo logístico y portuario del país, así como la situación del sector laboral. En estos espacios se destacó que, aunque Panamá muestra buenos desempeños en estas áreas, aún existen oportunidades de mejora, especialmente en el sector logístico, donde se planteó la necesidad de diversificar más allá del transbordo de carga para lograr un mayor desarrollo.

El cierre del evento deja sobre la mesa un panorama en el que Panamá busca fortalecer sus estándares y competitividad, en medio de un proceso que implica cambios de fondo en distintos sectores del país.

Con información de María De Gracia.