Crisis de insumos y reactivos afecta a asegurados de la Caja de Seguro Social

Ciudad de Panamá, Panamá/La falta de medicamentos e insumos en las instalaciones de salud de la Caja de Seguro Social (CSS) sigue siendo un problema recurrente para los asegurados. Sin embargo, la situación ha empeorado recientemente con la escasez de reactivos en algunas policlínicas, lo que ha generado mayor frustración entre los pacientes.

Un ejemplo claro de este problema se dio en la Policlínica 'Dr. Manuel Ferrer' en Marañon, donde el señor Ariel Solís, paciente, intentó hacerse dos exámenes de sangre para medir sus niveles de urea y ácido úrico, pero se encontró con la sorpresa de que no había reactivos disponibles.

"He andado por todos los lugares del Seguro y no hay reactivos; es increíble que el país tenga millones y no haya reactivos para hacerme un examen de ácido úrico. Yo me atiendo en cardiología y ahora tengo que ir a una clínica privada; supuestamente iba a haber mejor atención médica y estamos peor", expresó Solís visiblemente molesto.

Esta situación no es aislada. Miles de asegurados viven el mismo drama, enfrentando madrugones para obtener un cupo, largas filas y el mismo resultado frustrante al intentar realizarse exámenes: "no hay". Los pacientes deben recorrer varias policlínicas en busca de los reactivos necesarios para realizarse estudios médicos, pero a menudo la respuesta es negativa.

Marcos García, otro paciente, relató su experiencia, señalando que, además de las dificultades para acceder a los exámenes médicos, los asegurados deben lidiar con el trato poco amable de algunos funcionarios.

"El médico especialista te manda la lista de exámenes y yo he tenido que ir hasta a cuatro, ahora no solo ese es el problema, sino que ya estoy agotado de estar yendo a varias policlínicas y uno se encuentra con funcionarios que la palabra groseros se le queda corta", comentó García.

La creciente escasez de insumos y reactivos está minando la confianza de los asegurados en la atención de la CSS, lo que genera un malestar generalizado entre los pacientes que cada día ven más lejana la posibilidad de recibir atención médica oportuna.

TVN Noticias intentó obtener respuestas de la Caja de Seguro Social sobre cuándo se dotarían a las policlínicas con los reactivos necesarios, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial. La incertidumbre y la falta de soluciones continúan afectando a miles de panameños que dependen del sistema público de salud.

Con información de Jocelyn Mosquera.