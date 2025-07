Exviceministro de Salud, Carlos Abadía, se refiere a los nuevos intentos de modificar la reforma a la CSS

Ciudad de Panamá/El exviceministro de Salud y miembro de la Fundación Unidos por la Democracia, Carlos Abadía, se refirió al nuevo debate que se ha abierto en la Asamblea Nacional en torno a la reforma de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social (CSS). Esto ocurre a pesar de las advertencias del presidente José Raúl Mulino, quien ha reiterado que se debe dar tiempo para medir los resultados de la legislación aprobada.

Abadía cuestionó que algunos sectores, como la diputada Alexandra Brenes, impulsen ahora propuestas de modificación que no fueron presentadas durante el discusión anterior.

“Hubo suficiente espacio de participación. En 35 años de democracia, nunca vi un tiempo tan extenso ni tan transparente para un debate legislativo. Se respetaron incluso las festividades de fin de año y las sesiones siempre concluyeron antes de las once de la noche”, señaló.

En cuanto al procedimiento, Abadía recordó que, por tratarse de una ley orgánica, los cambios deben originarse desde el Órgano Ejecutivo. “Tengo entendido que en este tipo de leyes solo el Ejecutivo puede proponer cambios. El Legislativo no tiene esa facultad”, sostuvo.

Sobre el contenido de la reforma vigente, destacó avances como el aporte estatal al programa de pensiones, la mejora en la administración de los fondos y la eliminación de trabas en la Junta Directiva que afectaban el suministro de medicamentos. Sin embargo, lamentó que se haya evitado aumentar la edad de jubilación, decisión que considera inevitable a futuro.

“Todos los países, incluso Costa Rica, han aumentado la edad de jubilación a 65 años tanto para hombres como para mujeres. ¿Acaso todos están equivocados? Yo salí a defender ese aumento en la reforma de Endara, aunque me afectara personalmente, porque era lo correcto”, expresó.

Paro docente

Por otro lado, el exviceministro criticó duramente las consecuencias del paro docente que mantuvo cerradas las escuelas durante más de 80 días. Si bien reconoció el derecho a huelga, señaló que este no aplica cuando no se trata de temas estrictamente laborales, y advirtió que el Estado no está obligado a pagar salarios no devengados durante paros ilegales.

“Se perdió una tercera parte del año escolar. Los estudiantes que se gradúan este año lo harán con deficiencias. Van a cojos, y tendrán dificultades al enfrentar exámenes de ingreso universitario”, dijo Abadía.

Para evitar futuras crisis, propuso legislar de forma similar a lo que ocurre en el canal de Panamá, donde los conflictos laborales no paralizan los servicios. “La educación, la salud, el agua y la seguridad no pueden detenerse. Hay que crear un ente que dirima los conflictos sin afectar al país”, concluyó.