Caja de Seguro Social crea su primer Grupo Nacional de Investigadores y reconoce a 20 profesionales

De acuerdo con la entidad, la selección se realizó a partir de una convocatoria nacional en la que participaron 34 aspirantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 20 profesionales que integrarán el primer Grupo Nacional de Investigadores (GNI-CSS) fueron reconocidos por la Caja de Seguro Social (CSS), luego de un proceso de convocatoria abierta que busca fortalecer la producción científica dentro de la institución.

De acuerdo con la entidad, la selección se realizó a partir de una convocatoria nacional en la que participaron 34 aspirantes. De este total, 20 fueron escogidos para conformar el grupo, una iniciativa orientada a estructurar y potenciar la investigación en el sistema de salud pública.

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En las últimas dos décadas, especialistas de la CSS han tenido presencia en el Sistema Nacional de Investigadores de la Senacyt. El Dr. Silvio Vega, especialista en infecciones por bacterias multirresistentes y programas de telemedicina, destacó que la investigación es fundamental en la formación médica y en el desarrollo de las distintas especialidades.

El GNI-CSS surge tras un proceso iniciado en 2025, cuando se realizó un primer acercamiento para identificar talento interno con vocación científica. Este año, la convocatoria permitió consolidar formalmente el primer grupo de investigadores.

Como parte de esta estrategia, la CSS ha incorporado la investigación como un eje en la formación de médicos residentes e internos, mediante la implementación de las Normas de Investigación en Salud (N-33.10.25), que establecen criterios de clasificación basados en indicadores académicos y contemplan incentivos ligados a la productividad científica.